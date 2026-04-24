EU i SAD dogovorili suradnju u vezi s kritičnim mineralima

Europska unija i Sjedinjene Države potpisali su petak u Washingtonu memorandum o razumijevanju i dogovorili akcijski plan za kritične minirale.

Memorandum o razumijevanju o kritičnim mineralima potpisali su europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič i američki državni tajnik Marco Rubio. Šefčovič i američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer dogovorili su akcijski plan za otpornost lanca opskrbe kritičnim mineralima, koji otvara put mogućoj multilateralnoj trgovinskoj inicijativi s globalnim partnerima.

Memorandum o razumijevanju formalizira strateško partnerstvo EU-a i SAD-a za izgradnju sigurnih i održivih lanaca opskrbe kritičnim mineralima. Predviđa bilateralnu suradnju u cijelom lancu vrijednosti – koji obuhvaća istraživanje, vađenje, preradu, rafiniranje i recikliranje te podršku inovacijama, ulaganjima i geološkom mapiranju, kao i mjerama na strani ponude i potražnje, navodi Komisija.

“Ohrabrujuće je vidjeti kako suradnja EU-a i SAD-a u području kritičnih sirovina poprima konkretan oblik. Vizija je tu – sada je pravi test provedba, pretvaranjem zajedničkih ambicija u utjecajne projekte. To će definirati naš uspjeh”, izjavio je Šefčovič dodajući da su kritični minerali za industrije okrenute budućnosti.