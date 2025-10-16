Obavijesti

VELIKI SASTANAK U SUSJEDSTVU

Kovačević za 24sata o najavi sastanka Trump-Putin: 'Putin se u Mađarskoj osjeća sigurnim...'

Piše Luka Safundžić,
Kovačević za 24sata o najavi sastanka Trump-Putin: 'Putin se u Mađarskoj osjeća sigurnim...'
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL, KEVIN LAMARQUE/REUTERS, Canva

To će biti bilateralni susret, kako je i najavljeno. Očito i Putin i Trump shvaćaju da bez njihovog dogovora o tome kakvo može biti rješenje zapravo nema rješenja, kaže Kovačević

Mađarska je mjesto sastanka jer se Putin tamo osjeća sigurnim, zna da neće biti neprilika s nalogom za uhićenje Međunarodnog kaznenog suda, rekao je za 24sata Božo Kovačević, nekadašnji veleposlanik u Moskvi i vanjskopolitički analitičar komentirajući dvosatni telefonski razgovor američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog vođe Vladimira Putina

Podsjetimo, prije sutrašnjeg sastanka u Bijeloj kući s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Donald Trump je danas telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom. 

RAZGOVARALI DVA SATA Trump nakon razgovora s Putinom: 'On mi je čestitao. O svemu ću pričati sa Zelenskim...'
Trump nakon razgovora s Putinom: 'On mi je čestitao. O svemu ću pričati sa Zelenskim...'

- Početne sastanke vodit će naš državni tajnik Marco Rubio. Lokacija će se dogovoriti. Predsjednik Putin i ja dogovorili smo se kako ćemo se sastati u Budimpešti da vidimo kako možemo okončati ovaj rat Ukrajine i Rusije. Predsjednik Zelenski i ja sastat ćemo se sutra u Bijeloj kući, gdje ćemo diskutirati i o mojem razgovoru s Putinom, kao i o drugim temama. Vjerujem kako je veliki napredak postignut današnjim telefonskim razgovorom - objavio je između ostalog Trump.

- Teško je predvidjeti što će tamo biti, iz šturih priopćenja o telefonskom razgovoru Trump-Putin koji je trajao dva sata ne znamo o čemu su oni točno razgovarali. Budući da je najavljen susret dvojice lidera možemo pretpostaviti da su barem nešto dogovorili, do sad su na dijelu bile fundamentalne razlike u pristupu. Trump je htio sukob riješiti manje više oslanjajući se na sadašnje linije razdvajanja suprotstavljenih strana - rekao je Kovačević. 

Dodaje i kako ruski predsjednik Putin do sada nije pristajao na razgovore o primirju, pa niti o miru, dokle god se ne rasprave uzroci sukoba. 

'NEMAMO PRAVNIH TEMELJA' Ovako su Mađari govorili o mogućem dolasku Putina: 'Ako uđe u zemlju, nećemo ga uhititi'
Ovako su Mađari govorili o mogućem dolasku Putina: 'Ako uđe u zemlju, nećemo ga uhititi'

- U njegovoj vizuri uzrok rata u Ukrajini su poremećeni američko-ruski odnosi, stoga Rusija inzistira na prethodnoj normalizaciji rusko-američkih odnosa kao preduvjetu za mogući razgovor o rješavanju ukrajinskog problema. To će biti bilateralni susret, kako je i najavljeno. Očito i Putin i Trump shvaćaju da bez njihovog dogovora o tome kakvo može biti rješenje zapravo nema rješenja. To isto tako shvaćaju Ukrajina i Europa - rekao je Kovačević. 

Nakon što je Donald Trump najavio susret s Vladimirom Putinom u Budimpešti na društvenim mrežama oglasio se i mađarski premijer Viktor Orban.

- Planirani susret američkog i ruskog predsjednika odlična je vijest za ljude koji vole mir širom svijeta. Spremni smo - rekao je. 

Ovdje pratite sve o razgovoru Trump-Zelenski iz minute u minutu

