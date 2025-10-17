Trump i Putin stižu na sastanak u Budimpeštu. Orban najavio: Danas ću razgovarati s Putinom

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je u petak da će kasnije tijekom dana razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok je Budimpešta započela pripreme za sastanak između Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Trump je u četvrtak najavio da će se sastati s Putinom u mađarskoj prijestolnici kako bi razgovarali o okončanju rata u Ukrajini.

Orban, dugogodišnji Trumpov saveznik koji je također održavao bliske veze s Rusijom unatoč ratu u Ukrajini, rekao je da će sastanak "biti o miru" i ako dođe do mirovnog sporazuma, to bi dovelo do nove faze gospodarskog razvoja u Mađarskoj i Europi.

Orban je za državni radio rekao da bi se sastanak mogao održati u sljedeća dva tjedna ako američki i ruski ministri vanjskih poslova uspiju riješiti preostala otvorena pitanja na planiranom sastanku sljedeći tjedan.

"Sinoć sam dao nalog za osnivanje organizacijskog odbora, odredili smo najvažnije zadatke i pripreme su započele", rekao je Orban. Nije dao druge detalje.

Orban je rekao da bi Europa trebala otvoriti vlastite diplomatske kanale prema Rusiji i ponovno je optužio EU da zauzima, kako je rekao, "proratni stav" oko Ukrajine.

Mađarski premijer se često sukobljavao s drugim čelnicima EU-a oko Ukrajine dovodeći u pitanje treba li blok slati vojnu pomoć Kijevu, a istovremeno je održavao veliku ovisnost Mađarske o uvozu ruskog plina i sirove nafte.

