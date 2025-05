EU mijenja stav prema Izraelu? 'Odvratno i neprihvatljivo, ovo u Gazi sve više sliči genocidu!'

Čelnici zemalja Europske unije pooštrili su ovaj tjedan stav prema Izraelu nakon novih smrtonosnih bombardiranja u Pojasu Gaze, nazvavši ih „neprihvatljivima“, i „odvratnima“, ali konkretan učinak te promjene retorike tek treba vidjeti, piše u srijedu agencija France presse. Njemačka, jedna od najbližih saveznica Izraela, izrazila je nerazumijevanje za bombardiranje škole u Gazi u kojem je poginulo 33 ljudi, uključujući mnogo djece.

- Iskreno ne razumijem to što izraelska vojska trenutačno radi u Pojasu Gaze i ne vidim koji je cilj njezina djelovanja na civilno stanovništvo na ovaj način - rekao je u ponedjeljak kancelar Friedrich Merz, prvi put prijeteći povlačenjem podrške izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu.

Foto: Liesa Johannssen

U utorak je i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen osudila izraelsko vođenje rata, rekavši kako je „intenziviranje izraelskih vojnih operacija u Gazi, usmjerenih na civilnu infrastrukturu, uključujući školu koja služi kao utočište za raseljene palestinske obitelji, i uzrokujući smrt civila, uključujući djecu, odvratno“.

Ova "snažna i nova" retorika, prema jednom diplomatu, dolazi od političarke koja je bila među prvima u izražavanju solidarnosti s Izraelom nakon napada Hamasa 7. listopada 2023. Merz je pomaknuo granice u Bruxellesu, prema drugom europskom dužnosniku.

- Došlo je do vrlo uočljive promjene posljednjih tjedana - analizira u podcastu Julien Barnes-Dacey iz think tanka Europskog vijeća za vanjske odnose, ocjenjujući da ovaj razvoj događaja odražava "duboku promjenu u europskom javnom mnijenju". No, ostaje pitanje kako će se ova promjena tona prevesti u konkretne radnje.

EU podijeljena

Njemačka, glavni izraelski dobavljač oružja nakon Sjedinjenih Država, ovog je tjedna odbacila pozive da zaustavi prodaju. No u utorak je njezin ministar vanjskih poslova ne skrivajući frustraciju naglasio da se određene granice ne smiju prijeći.

- Branimo međunarodno humanitarno pravo svugdje. Ako primijetimo kršenja, naravno da ćemo reagirati i nećemo isporučivati ​​oružje koje bi moglo dovesti do novih kršenja - izjavio je Johann Wadephul.

Berlin je bio među europskim prijestolnicama koje su se prošli tjedan usprotivile zahtjevu Bruxellesa za reviziju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Izraela. Zahtjev je pokrenula šefica vanjske politike EU-a Kaja Kallas. Europska komisija pokrenula je ovaj proces revizije kako bi provjerila poštuje li Izrael ljudska prava i demokratska načela, u skladu s člankom 2. sporazuma.

- Mislim da je prerano reći da je došlo do promjene politike, jer je revizija samo revizija. Ono što je važno je djelovanje - naglašava Kristina Kausch iz German Marshall Funda, think tanka sa sjedištem u Bruxellesu.

Nekoliko zemalja EU-a, uključujući Belgiju, Irsku i Španjolsku, mjesecima poziva na strožu europsku politiku prema Izraelu.

- Moje osobno mišljenje je da ovo sve više sliči genocidu. Ne znam koje se još strahote trebaju dogoditi prije nego što se usudimo upotrijebiti tu riječ - izjavio je belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prévot.

Optužbe za „genocid“ Izraela nad Palestincima množe se, a uputili su ih UN, skupine za ljudska prava, sve veći broj zemalja, filmskih zvijezda, a u utorak ih je uputilo i oko 300 francuskih pisaca, uključujući dva Nobelovca. Izrael optužbe odbacuje.

Konkretan izraz ove promjene tona moglo bi biti priznanje Palestine kao države, što razmatra Francuska, posebice uoči međunarodne konferencije UN-a zakazane za lipanj.

- Hoće li ovo imati trenutni utjecaj? Vjerojatno ne, ali mislim da će imati utjecaj ako Izrael zna da više nema onu slobodu koju je tako dugo imao - zaključuje Julien Barnes-Dacey.