'EU ne zabranjuje izvoz oružja u Izrael zbog interesa industrije'

Europska unija ne zabranjuje izvoz oružja u Izrael zbog interesa određenih industrijskih krugova u Europi, rekao je u četvrtak hrvatski predsjednik Zoran Milanović u Dvoru.

- Oni (Izrael) ne prestaju masakrirati te ljude i neće prestati. Mi to ne možemo zaustaviti, ali sa svoje strane možemo zabraniti izvoz bilo kakvih ubojnih sredstava iz Europe u Izrael. Zašto se to ne događa? Zato što postoje interesi određenih industrijskih krugova u Europi kojima trenutno ne ide proizvodnja automobila, ali se vesele proizvodnji granata i metaka - rekao je Milanović.

- I to je u redu, ali ne da ih se izvozi u Izrael - dodao je Milanović na obilježavanju 30. obljetnice Vojne operacije „Una 95“ u Dvoru.

Naglasio je da su sankcije vezane za izvoz oružja trebale biti na snazi već godinama.

Uvijek kada netko ima puno više oružja od ostalih, vrlo često će ga upotrijebiti te napadati druge, ustvrdio je, podsjetivši na primjer beogradskog režima i pobunjenih Srba 1991. godina kada "Hrvatska nije imala skoro ništa".

- Ne bi to bilo da je postajala nekakva ravnoteža ili da recimo nitko nije imao oružja kao u današnjoj Bosni i Hercegovini ... onda ni neka velika opasnost ne postoji - naglasio je.

Izrael je nazvao "neograničeno naoružanom državom" za uvjete Bliskog istoka koja kad zapuca ima metaka za "dva tjedna", no koja ne može bez američke pomoći.

Posebna moralna odgovornost

Poručio je da bi bilo ljudski da hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu glasaju za zabranu izvoza oružja Izraelu.

- I onda neka ih naoružava tko hoće. Amerikanci, dok ne pobiju sve ove Palestince jer to rade već 50 godina - rekao je Milanović.

Dodao je da Hrvati, kao nacija koju su "šutali na svakakve načine" imaju posebnu moralnu odgovornost govoriti o takvim stvarima i upozoravati na to.

Kazao je da nema smisla da Hrvatska samostalno uvodi sankcije Izraelu jer djelujemo koordinirano kroz Europsku uniju, "osim možda da neke osobe proglasimo personom non grata".

Međutim, istaknuo je da i u tome treba biti veoma oprezan jer se tako zatvaraju vrata koja su ipak u pravilu otvorena.

- Vidimo kako svijet izgleda nakon što američka administracija i većina Europljana već treću godinu odbija razgovarat s Rusijom. ... Tako se ponašaju djevojčice u srednjoj školi u Americi, tako hejtaju i trolaju onu treću koja s njima ne može razgovarati. To na kraju nikad dobro ne završi. Da bi se izbjegao rat i krvoproliće treba razgovarati - rekao je predsjednik.

- Hrvatska može malo, ali najgore je da šuti jer tko šuti, slaže se. Ta poslovica nije bez vraga. Tko šuti, potvrđuje - zaključio je.