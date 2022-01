Zemlja može imati dva projekta cestogradnje. Svrha jednog je da predsjednik/premijer lakše dođe do svog ljetnikovca, a svrha drugog da omogući poljoprivrednicima da lakše dopreme svoje proizvode do obližnje luke. Zemlja ima novac samo za jedan od ta dva projekta. Kad dobiju novac od pomoći za izgradnju ceste do luke kako bi se podigao dohodak siromašnog stanovništva, to će omogućiti vladi da napravi i cestu do ljetnikovca. Ovaj apsurdni primjer opisao je nobelovac Joseph Stiglitz u svom kapitalnom djelu "Globalizacija i dvojbe koje izaziva" kako bi pokazao da i međunarodna pomoć ne znači jednoznačno pošteniju vlast, razvoj države i institucija. Pa je zaključio: "Dobra politika se ne može kupiti".