EU osudila ustaške pozdrave i slogane na Thompsonovim koncertima u Širokom Brijeg

Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini u srijedu je osudila incidente na koncertima Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu prošlog tjedna kada je dio publike uzvikivao ustaške slogane i pozdravljao uzdignutom desnom rukom.

U izjavi koja je tim povodom dostavljena medijima iz sjedišta delegacije EU u Sarajevu, Thompsonovo ime nije izravno spomenuto, ali je jasno kako su reagirali na prizore koji su se pojavili na snimkama postavljenim na društvenim mrežama.

"Fotografije i videozapisi s nedavnog koncerta u Širokom Brijegu prikazuju sudionike kako skandiraju slogane i ističu obilježja povezana s fašističkim ideologijama. Veličanju i relativizaciji fašističkih ideologija nema mjesta u demokratskom društvu i podsjećaju na najmračnije periode europske povijesti", stoji u priopćenju.

EU je pritom pozvala sve da iskažu poštovanje prema žrtvama zločina počinjenih tijekom Drugog svjetskog rata, a "nadležna tijela vlasti da istraže incidente u skladu s domaćim zakonodavstvom", stoji u izjavi.

Izvikivanje ustaškog slogana "Za dom spremni" i pozdravljanje uzdignutom desnom rukom na Thompsonovim koncertima održanim 13. i 14. veljače u utorak su osudili i iz misije OESS-a te Ujedinjenih naroda u BiH.

Oni su također pozvali tijela vlasti u BiH da provedu istragu i sankcioniraju sve koji se tako ponašaju.

Sličan zahtjev prije njih je uputila i veleposlanica Izraela u BiH Galit Peleg.