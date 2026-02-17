Obavijesti

NAKON KONCERT MPT-A

OESS i UN osudili ustaške simbole u Širokom: 'Veličanje zločina je neprihvatljivo'

Piše HINA,
Foto: Marko Perković Thompson/Facebook

Reagirali nakon događanja prošlog tjedna, nisu izravno spomenu Marka Perkovića Thompsona, pozvali vlasti BiH na hitnu istragu i suzbijanje ekstremizma

 Misije Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini u utorak su zajedničkom izjavom osudile isticanje ustaškog pozdrava i simbola koji su s njim povezani u Širokom Brijegu prošlog tjedna ističući kako je riječ o neprihvatljivim postupcima kojima se veličaju zločini.

OESS i UN u izjavi nisu izravno spomenuli Marka Perkovića Thompsona odnosno njegove koncerte održane u Širokom Brijegu u Hercegovini 13. i 14. veljače, ali je iz sadržaja jasno kako su reagirali na ponašanje publike na tim koncertima te ikonografiju koja ih je pratila i koja je uključivala izvikivanje slogana "za dom spremni" uz podizanje desne ruke u zrak kao znakovlje nacističkog pozdrava.

Naveli su kako izražavaju zabrinutost zbog skandiranja slogana ustaškog režima "za dom spremni" i isticanja simbola koji odražavaju taj slogan kao i fotografija osuđenog ratnog zločinca, što je zabilježeno tijekom proteklog vikenda u Širokom Brijegu.

"Ovo otvoreno prikazivanje simbola i veličanje ideologija mržnje, nasilja i masovnih zločina je u suprotnosti s demokratskim vrijednostima, ljudskim pravima i principima međusobnog poštovanja, dostojanstva i empatije prema žrtvama ustaškog režima. To sa sobom nosi rizik od normalizacije ekstremizma, kojim se širi strah u zajednici i među svim građanima koji žele živjeti u sigurnom i stabilnom okruženju", naveli su OESS i UN u izjavi.

Vlastima u Bosni i Hercegovini uputili su poziv da "brzo, temeljito i u skladu s domaćim zakonodavstvom i međunarodnim obvezama, ispitaju ovaj i sve slične incidente i aktivnosti širom zemlje".

Istovremeno su istaknuli važnost kontinuiranih napora u obrazovanju, prevenciji i angažmanu mladih u borbi protiv ekstremizma i poticanju kulture kritičkog mišljenja, kao i razumijevanja povijesti na temelju činjenica i poštivanja različitosti.

Ponašanje publike u Širokom Brijegu na Thompsonovim koncertima ranije je oštro osudila i veleposlanica Izraela u BiH Gilet Peleg.

