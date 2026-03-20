EU osuđuje Orbana, spremni su dati dogovoreni zajam Ukrajini

Čelnici država članica Europske unije osudili su stajalište mađarskog premijera Viktora Orbana koji blokira već dogovoreni zajam Ukrajini, ali su odlučni osigurati taj zajam “na ovaj ili onaj način”, istaknuli predsjednik Europskog vijeća i predsjednica Komisije nakon završetka samita.

“Čelnici su na samitu osudili stajalište Viktora Orban i podsjetili ga da jednom postignut dogovor mora poštovati, da svi moraju održati svoju riječ te da nitko ne može ucjenjivati Europsku uniju”, izjavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa na konferenciji za novinare po završetku sastanka na vrhu EU-a.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla je da će zajam biti osiguran “na ovaj ili onaj način”. Podsjetila je da je u prosincu odobren zajam od 90 milijardi eura pod jednim uvjetom da u njemu ne sudjeluju tri zemlje (Mađarska, Slovačka i Češka). “Taj uvjet je ispunjen, a zajam je i dalje blokiran, jer se jedan čelnik ne drži svoje riječi. Ali, da ponovim ono što sam rekla u Kijevu - mi ćemo ispuniti obećanje na ovaj ili onaj način”, rekla je von der Leyen.

Unatoč pritiscima i obećanju ukrajinskog predsjednika da će što je prije moguće osposobiti naftovod Družba, mađarski premijer Viktor Orban ostao je u četvrtak pri svom stajalištu da neće deblokirati zajam Ukrajini dok se ne osigura dobava ruske nafte.

Orban i njegova stranka Fidesz cijelu kampanju za izbore koji će se održati 12. travnja svode na protivljenje Ukrajini i EU-u, tvrdeći da oni su u dosluhu kako bi doveli na vlast njegova izbornog suparnika Petera Magyara iz stranke Tisza.

Njemački kancelar Friedrich Merz kazao je da su čelnici zatražili od Europske komisije da pronađe načine za isplatu zajma, dok je Orbanov veto nazvao neviđenim "činom ozbiljne nelojalnosti". "Ovo će ostaviti traga. Ovo je ozbiljno kršenje načela lojalnosti država članica među sobom i šteti ugledu Europske unije", poručio je Merz.