VIDEO Zelenski poklonio kralju Charlesu iPad s prikazom ratnih operacija: 'Svi ga imaju!'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predstavio je novi softverski sustav koji omogućuje praćenje zračnih napada i situacije na bojištu u stvarnom vremenu. Tehnologiju je demonstrirao tijekom obraćanja u britanskom parlamentu, koristeći tablet na kojem je instaliran program, a jedan takav uređaj poklonio je i britanskom kralju Charlesu III. kao simbol jačanja suradnje između Ukrajine i Ujedinjenog Kraljevstva. Zelenski je pritom istaknuo kako se moderni sigurnosni sustavi mogu razvijati znatno brže i uz manji trošak u odnosu na tradicionalne obrambene tehnologije.

- Ovo je iPad sa softverom koji nam omogućuje upravljanje sigurnošću u stvarnom vremenu. To je istina. Imamo ove iPadove: ja imam jedan, moj premijer ima jedan, naš ministar obrane i naši najviši vojni zapovjednici, svi ga imaju - poručio je.

Predsjednik Ukrajine objasnio je da sustav pruža detaljan pregled situacije na bojištu te omogućuje praćenje vojnih aktivnosti.

- Omogućuje nam da vidimo bojišnicu u Ukrajini, pa čak i svakog ubijenog neprijatelja, uz video dokaz - naglasio je Zelenski. Dodao je da se danas 90% ruskih gubitaka na bojištu pripisuje ukrajinskim dronovima.

Prema njegovim riječima, sustav također omogućuje praćenje napada u ukrajinskom zračnom prostoru, kao i aktivnosti na moru te dalekometnih udara na ruske ciljeve.

- iPad također prikazuje svaki napad u našem zračnom prostoru, na moru i naše dalekometne udare na Rusiju. Omogućuje nam kontrolu sigurnosti ljudi te naše infrastrukture i energetskog sustava u stvarnom vremenu - ustvrdio je.

Zelenski je pritom izrazio uvjerenje da bi se takva tehnologija u budućnosti mogla koristiti znatno šire, ne samo u vojnim strukturama nego i među civilnim korisnicima.

- Danas sam započeo posjet susretom s Njegovim Veličanstvom kraljem Charlesom i dao sam mu iPad. Doslovno ovakav. Kao znak poštovanja i zahvalnosti te za jačanje naše suradnje s Ujedinjenim Kraljevstvom - potvrdio je.