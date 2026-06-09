EU povjerenica Roswall: Ulaganje u naoružanje neće zaustaviti Europski zeleni plan!

Europska unija nastavit će s provedbom "Europskog zelenog plana", čiji je cilj transformirati industriju, promet i poljoprivredu u održiv i klimatski neutralan sustav do 2050. godine, premda su se promijenili prioriteti EU-a uz velika ulaganja u naoružanje, rekla je europska povjerenica Jessica Roswall. "Svi proračuni i svi ministri financija uvijek moraju određivati prioritete, a sigurnost je očito jedan od njih", izjavila je povjerenica za okoliš, vodnu otpornost i cirkularno gospodarstvo u odgovoru Hini tijekom konferencije "Zeleni tjedan EU-a" održane prošli tjedan u Bruxellesu.

"No sigurnost nisu samo tenkovi i vojna oprema. To je, primjerice, i sigurnost vodoopskrbe ili proizvodnja hrane", dodala je.

Europska komisija, izvršno tijelo EU-a, predstavila je u rujnu pet novih prioriteta u koje bi države trebale ulagati novac dobiven iz EU fondova, a to su gospodarska konkurentnost, obrana, priuštivo stanovanje, vodna otpornost i energetska učinkovitost.

Roswall, 53-godišnja švedska političarka i pravnica, ne smatra da će zbog ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku zelene politike pasti u drugi plan.

"Ja to ne vidim tako", rekla je. "Nezdrava zemlja prijetnja je nacionalnoj sigurnosti", poručila je.

Dodala je da je s prirodom povezano pet od deset najvećih rizika koje industrije predviđaju u idućih deset godina.

Europska komisija stoga predlaže da 35 posto proračuna EU-a bude namijenjeno ciljevima vezanima za klimu i okoliš za razdoblje od 2028. do 2034. godine. To je više od 700 milijardi eura.

"Radi se o našoj sigurnosti, ali i otpornosti te konkurentnosti", rekla je Roswall.

Toplinski valovi, suše i poplave nanijeli su štetu od 43 milijarde eura prošlog ljeta u Europskoj uniji, podatak je Europske komisije. Očekuje se da će taj trošak narasti na 129 milijardi eura do 2029. godine.

"Ulaganje u prirodu je ulaganje u otpornost", napomenula je povjerenica za okoliš.

Roswall je rekla da za nju nikada nije postojala proturječnost između zelene tranzicije, odnosno prelaska gospodarstva i društva na razvoj koji ne zagađuje okoliš, i konkurentnosti.

"Naprotiv, smatram da je zelena tranzicija konkurentska prednost europskih poduzeća", izjavila je.

Europska komisija je tijekom konferencije poručila da bi EU putem obnovljivih izvora energije trebala smanjiti ovisnost o fosilnim energentima koji dolaze s kriznog Bliskog istoka i Rusije, što je dio njezine težnje za strateškom autonomijom.