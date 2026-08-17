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ŠTO ĆE REĆI RUSI?

EU priprema najveći paket sankcija protiv Rusije do sada

Piše HINA,
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EU priprema najveći paket sankcija protiv Rusije do sada
Foto: Vyacheslav Prokofyev
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Kallas nije iznijela dodatne pojedinosti o vremenu uvođenja ni o sadržaju novog paketa sankcija.

EU namjerava značajno proširiti sankcije protiv Rusije u nadolazećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas za njemački list.

„Sankcije EU-a već su skupo stajale Rusiju, uskraćujući njezinu ratnom stroju više od bilijun eura, a za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije i dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih od početka rata“, rekla je za njemački dnevni list Die Welt.

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„Nakon što budu usvojene, odmah će povećati ukupan broj sankcioniranih ruskih subjekata za trećinu. Pritisak mora nastaviti rasti sve dok Moskva ne okonča rat.“

Kallas nije iznijela dodatne pojedinosti o vremenu uvođenja ni o sadržaju novog paketa sankcija.

EU je u srpnju odobrila svoj najnoviji paket sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, uvodeći ograničenja u bankarskom sektoru i mrežama povezanima s kriptovalutama.

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