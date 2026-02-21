Obavijesti

REAKCIJA NA CARINE

EU priprema odgovor Trumpu, na stolu i ‘trgovinska bazuka’: 'Više ne smijemo biti naivni!'

Piše Ivan Jukić,
Foto: Nathan Howard

Francuski dužnosnici zasad ističu da je prerano govoriti o konkretnim koracima, no naglašavaju kako su Trumpove prijetnje dodatno učvrstile jedinstvo Unije

Europska unija raspolaže mehanizmima kojima može uzvratiti Sjedinjenim Državama na nove carine, poručio je francuski ministar trgovine Nicolas Forissier nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa o uvođenju dodatne carine od 15 posto na sav uvoz, prenosi Financial Times.

Forissier je istaknuo kako Pariz o američkoj odluci već razgovara s ostalim članicama EU i Europskom komisijom te pozvao na jedinstven pristup. 

- Ako bude potrebno, Europska unija ima odgovarajuće instrumente na raspolaganju - rekao je, dodajući da Unija “više ne smije biti naivna”.

Među mogućim odgovorima spominje se i takozvana “trgovinska bazuka”, Instrument protiv prisile (ACI), koji omogućuje širok raspon mjera, od kontrola izvoza i carina na usluge do isključivanja američkih tvrtki iz javnih natječaja u EU. U opticaju je i suspendirani paket protumjera, uključujući carine na američku robu vrijednu više od 90 milijardi eura.

Francuski dužnosnici zasad ističu da je prerano govoriti o konkretnim koracima, no naglašavaju kako su Trumpove prijetnje dodatno učvrstile jedinstvo Unije. 

- Ne želimo biti ovisni. Ne želimo biti taoci - poručio je Forissier.

Odluka Washingtona dolazi nakon presude Vrhovnog suda prema kojoj su mnoge ranije uvedene carine bile nezakonite. Istodobno, dio ekonomista upozorava da nove mjere potiču rast cijena u SAD-u. 

Guverner talijanske središnje banke Fabio Panetta izjavio je da su carine već pridonijele inflaciji za nešto više od pola postotnog boda, pri čemu su dio troška snosili američki potrošači.

Europski parlament u ponedjeljak će raspravljati i o daljnjoj odgodi ratifikacije trgovinskog sporazuma s Washingtonom, dok napetosti između dviju strana ponovno rastu.

