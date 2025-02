EU šalje vojsku na Grenland?! To bi bilo moguće, ali samo bez Orbana i Giorgije Melone...

Europska unija još nije bila u ovakvoj situaciji. Jednoj njezinoj članici, koja je i članica NATO-a, prijeti druga članica NATO-a, i to vodeća te vojno najmoćnija. A NATO je istodobno jedina vojna sila Europske unije!? Govorimo, naravno, o dramatičnim najavama novog/starog američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je svoj drugi mandat u Bijeloj kući počeo prijetnjom da će vojno zauzeti Grenland, autonomni i suvereni teritorij Danske. Visoki vojni dužnosnik Europske unije Robert Brieger, koji je na čelu Vojnog odbora EU, savjetodavnog tijela Europskog vijeća, smatra da bi u sadašnjoj situaciji u svjetlu Trumpovih prijetnji Unija trebala rasporediti europske vojne snage na Grenlandu. Iako nema svoju vojsku, Unija čak ima snage koje bi mogla relativno brzo rasporediti na Grenlandu, s obzirom na to da su nove europske snage za krizne intervencije, koje imaju 5000 vojnika, baš ovih dana postale u punom smislu tehnički spremne i operativne. Ali malo je vjerojatno da će se to i dogoditi. Naime, da bi se krizne vojne snage rasporedile, potrebna je suglasnost svih 27 država članica. Drugim riječima, preduvjet za ovakvu odluku je konsenzus unutar EU, koji je u ovom slučaju malo vjerojatan budući da bi mađarski premijer Viktor Orban i talijanska premijerka Giorgija Meloni, koji su u dobrim odnosima s Trumpom, a možda i još neke članice, gotovo sigurno blokirali takvu odluku favorizirajući interese SAD-a i svoje odnose s Trumpom nauštrb interesa Danske i EU. Ovo je samo jedan primjer koji oslikava dramatičnu situaciju u kojoj se Europa našla. Danska i EU nisu u stanju zaštititi danski teritorij, koji ugrožava sila koja bi trebala štititi Europu.

