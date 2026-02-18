EU traži izlaz iz naftne drame: Družba stoji, Mađarska traži rusku naftu preko Hrvatske

Europska unija pokušava smiriti napetu situaciju oko naftovoda Družba i prekida isporuke ruske nafte, no jasnih rješenja zasad nema. Prema porukama s redovitog brifinga Europske komisije u utorak, Bruxelles nastoji potaknuti Ukrajinu da se naftovod što prije vrati u funkciju – i to prije nego što Slovačka i Mađarska ostanu bez sigurnosnih zaliha koje pokrivaju 90 dana opskrbe.

Iako su novinari, među njima i Reuters, postavljali vrlo precizna pitanja, odgovori su ostali općeniti. U Komisiji se pozivaju na postojeći pravni okvir i izuzeća predviđena uredbom o sankcijama iz 2022. godine. No, na ključno pitanje – bi li Hrvatska u slučaju duljeg prekida trebala prihvatiti rusku naftu i proslijediti je Mađarskoj putem Jadranskog naftovoda – izravan odgovor nije dan.

Glasnogovornica EK za energetiku i klimu Anna-Kaisa Itkonen potvrdila je da je Mađarska u ponedjeljak obavijestila Komisiju o namjeri da se pozove na privremeno izuzeće koje joj omogućuje uvoz ruske nafte morskim putem preko Hrvatske, budući da je Družba izvan pogona nakon napada dronom.

Naglasila je kako je prioritet Europske komisije stabilnost opskrbe energijom te da su u stalnom kontaktu sa svim uključenim stranama. Spremni su, kaže, i na izvanredni sastanak kako bi se procijenile posljedice poremećaja i razmotrile alternativne rute. Ipak, poručila je da trenutačno nema neposredne prijetnje nestašicom goriva.

Na pitanje trebaju li Hrvatska, Slovačka i Mađarska posebno odobrenje Bruxellesa za uvoz ruske nafte preko Jadranskog naftovoda, glasnogovornica za sankcije Siobhan McGarry odgovorila je kako, prema njezinim saznanjima, takav zahtjev zasad nije podnesen. O potrebi dozvole ponovno se pozvala na postojeću uredbu, bez dodatnih pojašnjenja. Na upit bi li Komisija uopće dala takvo odobrenje da ga neka država zatraži – odgovora nije bilo.

U cijelu priču uključila se i Češka, kroz čiji teritorij prolazi dio naftovoda Družba.

Potpredsjednik češke vlade i ministar industrije i trgovine Karol Havliček predložio je mogućnost da se kroz njihov dio cjevovoda u Slovačku dopremi nafta zapadnog podrijetla. No riječ je o ograničenim količinama, a za ozbiljnije isporuke bila bi potrebna dodatna ulaganja u infrastrukturu.

Iz Moskve stižu optužbe na račun Kijeva. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da je riječ o, kako tvrdi, energetskoj ucjeni Mađarske od strane Ukrajine. Ruska strana i ranije je tvrdila da je s naftovodom sve tehnički u redu te da je Ukrajina ta koja je obustavila protok.

Mađarska je već reagirala. Ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó objavio je nakon sjednice vlade da Budimpešta prekida izvoz dizela prema Ukrajini. Dodao je i kako je kompanija MOL naručila 500.000 tona ruske sirove nafte za pomorski transport. Ako Hrvatska postupi u skladu s europskim pravilima, isporuke bi, prema njegovim riječima, mogle početi sredinom ožujka.

Hoće li Jadranski naftovod postati ključna ruta za rusku naftu prema srednjoj Europi ili će Družba proraditi prije nego što zalihe počnu kopnjeti – odgovor zasad ne daje nitko. Bruxelles ponavlja da kratkoročne krize nema, ali politička i energetska neizvjesnost ostaje.