Energetski pritisak

Szijjarto: Mađarska i Slovačka traže od Hrvatske da dopusti transport nafte iz Rusije

Piše HINA,
Foto: ZORANA JEVTIC/REUTERS

Mađarska i Slovačka zatražile su od Hrvatske da dopusti transport ruske nafte preko Jadranskog naftovoda budući da je Ukrajina blokirala njihove isporuke preko naftovoda Družba, rekao je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto

On je na svom X-u u nedjelju navečer napisao da je, "budući da Ukrajina iz političkih razloga odbija ponovno pokrenuti tranzit nafte naftovodom Družba" zajedno sa slovačkom ministricom gospodarstva Denisom Sakovom poslao pismo hrvatskom ministru gospodarstva Anti Šušnjaru.

U njemu se traži da Hrvatska odmah dopusti  transport ruske nafte u Mađarsku i Slovačku putem Jadranskog naftovoda.

"Tražimo od Hrvatske da omogući transport ruske nafte u Mađarsku i Slovačku putem naftovoda Adria, jer naše izuzeće od sankcija pruža mogućnost uvoza ruske nafte morem ako su isporuke naftovodom poremećene", rekao je mađarski šef diplomacije.

NADOMAK POBJEDE Oporbenjak Magyar poručio: Mađarska je na prekretnici, sad dolazi kraj Orbanova režima
Oporbenjak Magyar poručio: Mađarska je na prekretnici, sad dolazi kraj Orbanova režima

Naglasio je da "sigurnost opskrbe energijom neke zemlje nikada ne smije biti ideološko pitanje."

"Stoga očekujemo da Hrvatska, za razliku od Ukrajine, neće ugroziti sigurnost opskrbe naftom Mađarske i Slovačke iz političkih razloga", naglasio je.

Szijjarto je ranije rekao da Ukrajina blokira isporuke nafte Mađarskoj kako bi stvorila tešku situaciju za vladu te zemlje uoči parlamentarnih izbora zakazanih za 12. travnja.

Mađarska oporbena stranka TISZA vodi u ispitivanjima javnog mnijenja pred Fideszom premijera Viktora Orbana što je najveći izazov za nacionalističkog vođu otkako se 2010. vratio na vlast.

