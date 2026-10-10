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DOGOVOR PUTINA I TRUMPA

EU: Ukidanje sankcija za ruski dizel Moskvi pruža novac za rat

Piše HINA,
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EU: Ukidanje sankcija za ruski dizel Moskvi pruža novac za rat
Foto: Dado Ruvic
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Šefica europske diplomacije Kaja Kallas ocijenila je u subotu da ukidanje sankcija za ruski dizel pomaže Kremlju u ratu koji vodi protiv Ukrajine, nakon što su Washington i Moskva objavili da su postigli dogovor o izvozu ruskog goriva

Suspendiranje sankcija za ruski dizel Moskvi pruža dodatne prihode za ratovanje. Sada nije vrijeme za ublažavanje pritiska na Rusiju i Europa to neće učiniti, napisala je Kallas na društvenim mrežama.

Trump je u petak izjavio da je Rusija pristala opskrbljivati ​​svjetska tržišta dizelom u nastojanju da se snize cijene goriva. Rekao je da je njegova administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo, uvedene kako bi se Moskvi uskratili prihodi za rat u Ukrajini.

Prema priopćenju Kremlja, ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti.

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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iste je večeri osudio odluku kao "sramotnu" i "slabu", ističući da će omogućiti Moskvi da nastavi financirati svoju invaziju na Ukrajinu.

Njemačka je ranije u subotu objavila da će zadržati sankcije protiv Rusije zbog njezina rata u Ukrajini, unatoč Trumpovoj objavi.

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- Savezna vlada primila je na znanje odluku Sjedinjenih Država koja se odnosi na isporuke ruskog dizela - izjavio je glasnogovornik vlade Stefan Kornelius.

No istaknuo je da stajalište Njemačke ostaje jasno: "Savezna vlada ostaje pri odluci o sankcijama protiv Rusije i s europskim partnerima radi na daljnjim sankcijama."

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Cijene dizela, koji se koristi u poljoprivredi, grijanju kućanstava i cestovnom prijevozu tereta, porasle su na razine blizu rekordnih, što predstavlja rizik za Trumpove kolege republikance uoči izbora za Kongres 3. studenoga kada će se odlučivati ​​hoće li zadržati tijesnu kontrolu nad Kongresom.

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