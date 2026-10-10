Šefica europske diplomacije Kaja Kallas ocijenila je u subotu da ukidanje sankcija za ruski dizel pomaže Kremlju u ratu koji vodi protiv Ukrajine, nakon što su Washington i Moskva objavili da su postigli dogovor o izvozu ruskog goriva
EU: Ukidanje sankcija za ruski dizel Moskvi pruža novac za rat
Suspendiranje sankcija za ruski dizel Moskvi pruža dodatne prihode za ratovanje. Sada nije vrijeme za ublažavanje pritiska na Rusiju i Europa to neće učiniti, napisala je Kallas na društvenim mrežama.
Trump je u petak izjavio da je Rusija pristala opskrbljivati svjetska tržišta dizelom u nastojanju da se snize cijene goriva. Rekao je da je njegova administracija privremeno ukinula američke sankcije na rusko gorivo, uvedene kako bi se Moskvi uskratili prihodi za rat u Ukrajini.
Prema priopćenju Kremlja, ruski predsjednik Vladimir Putin je rekao da je njegova zemlja spremna slati naftu i naftne proizvode SAD-u i globalnim tržištima i ocijenio da bi to pomoglo globalnoj ekonomiji u cijelosti.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski iste je večeri osudio odluku kao "sramotnu" i "slabu", ističući da će omogućiti Moskvi da nastavi financirati svoju invaziju na Ukrajinu.
Njemačka je ranije u subotu objavila da će zadržati sankcije protiv Rusije zbog njezina rata u Ukrajini, unatoč Trumpovoj objavi.
- Savezna vlada primila je na znanje odluku Sjedinjenih Država koja se odnosi na isporuke ruskog dizela - izjavio je glasnogovornik vlade Stefan Kornelius.
No istaknuo je da stajalište Njemačke ostaje jasno: "Savezna vlada ostaje pri odluci o sankcijama protiv Rusije i s europskim partnerima radi na daljnjim sankcijama."
Cijene dizela, koji se koristi u poljoprivredi, grijanju kućanstava i cestovnom prijevozu tereta, porasle su na razine blizu rekordnih, što predstavlja rizik za Trumpove kolege republikance uoči izbora za Kongres 3. studenoga kada će se odlučivati hoće li zadržati tijesnu kontrolu nad Kongresom.
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