EU upozorava na krizu cijena energije: Počnite razmišljati o smanjenju potražnje

Europska unija suočava se s krizom cijena energije uzrokovanom posljedicama rata s Iranom na tržištima nafte i plina, upozorio je u petak povjerenik EU-a za energetiku u pismu u koje je Reuters imao uvid, pozivajući pritom države da razmotre mjere za smanjenje potražnje za energijom.

„Suočeni smo s krizom cijena koja je povezana s krizom opskrbe”, naveo je povjerenik EU-a za energetiku Dan Jorgensen u pismu upućenom ministrima energetike država članica EU-a.

Iako je EU sada spremniji nego što je bio zimi 2021., kada je Rusija ograničila opskrbu Europe plinom smanjenjem isporuka, vlade moraju pojačati pripreme za nadolazeću zimu, istaknuo je.

„Pozivam vas da razmotrite uvođenje ili nastavak provedbe mjera kojima se može održati punjenje [skladišta plina] ili smanjiti potražnja za plinom i električnom energijom onoliko dugo koliko je to potrebno”, poručio je Jorgensen.