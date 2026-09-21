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ENERGETSKA KRIZA

Putin i AfD spremaju sastanak: 'Trebaju nam ruski energenti za stabilizaciju ekonomije'

Piše Filip Sulimanec,
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Putin i AfD spremaju sastanak: 'Trebaju nam ruski energenti za stabilizaciju ekonomije'
Foto: Lisi Niesner
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Izvor je rekao da će se sastanak održati samo ako Rusija i Ukrajina prethodno postignu dogovor o okviru mirovnog sporazuma

Dio njemačke političke scene otvoreno zagovara ukidanje embarga na uvoz ruskih energenata. Supredsjednica desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD) Alice Weidel istaknula je u televizijskom nastupu kako je jeftina ruska energija ključna za povratak gospodarske stabilnosti.

Isporuka energenata iz Rusije desetljećima je činila važan dio njemačkog poslovnog modela i taj kontinuitet nam ponovno treba - naglasila je Weidel gostujući na televiziji ZDF. 

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Kirill Dmitriev, glavni gospodarski izaslanik Vladimira Putina i vodstvo njemačke krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku (AfD) započeli su pripreme za sastanak sljedeće godine na kojem bi se razgovaralo o ponovnoj uspostavi isporuke plina Njemačkoj.

Reuters navodi da razgovori o mogućem sastanku već u ožujku ukazuju na bliske veze između Moskve i AfD-a, koji je, iako ga koalicija političkih suparnika drži podalje od vlasti, najpopularnija stranka među njemačkim biračima.

Na sastanku bi sudjelovali Kirill Dmitriev, bliski Putinov savjetnik koji vodi ruski državni fond, te supredsjednici AfD-a Alice Weidel i Tino Chrupalla, rekao je jedan od izvora.

Postoji važan uvjet

Izvor je rekao da će se sastanak održati samo ako Rusija i Ukrajina prethodno postignu dogovor o okviru mirovnog sporazuma, a organizatori se nadaju da će okupiti predstavnike AfD-a, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Kao moguće lokacije za sastanak navode se Izrael, Ujedinjeni Arapski Emirati i Indija.

Prije invazije, Rusija je podmirivala više od trećine njemačkog uvoza sirove nafte i više od polovice uvoza prirodnog plina.

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