Zelenski je u večernjem video obraćanju u ponedjeljak rekao da će Ukrajina nastaviti napadati ciljeve duboko na ruskom teritoriju kako bi Moskvi pokazala da je mir nužan.
Zelenski najavio da će pojačati napade duboko unutar Rusije
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će Ukrajina izvesti nove napade na ciljeve duboko unutar Rusije, nakon što je Kijev potvrdio napad na rusku naftnu industriju u sibirskom gradu Tobolsku.
Zelenski je u večernjem video obraćanju u ponedjeljak rekao da će Ukrajina nastaviti napadati ciljeve duboko na ruskom teritoriju kako bi Moskvi pokazala da je mir nužan.
Ponovno je upozorio i na vojnu potporu Sjeverne Koreje Rusiji. Moskva je od Pjongjanga dobila dodatne balističke projektile i priprema se za dolazak novog kontingenta sjevernokorejskih vojnika u Rusiju, rekao je Zelenskij, ne iznoseći dokaze za te tvrdnje. Sjevernokorejsko oružje dodatno je razvijeno u suradnji s Rusijom, zbog čega predstavlja prijetnju zemljama u Aziji, rekao je Zelenskij.
Tijekom vikenda Zelenski je izjavio da bi Rusija mogla dobiti znatno više sjevernokorejskih vojnika za potporu u ratu protiv Ukrajine nego što se ranije smatralo, procijenivši njihov broj na čak 50.000.
Rusija već više od četiri godine vodi razoran rat protiv Ukrajine. Sjevernokorejski vojnici raspoređeni su u Rusiji 2024. i 2025. kako bi pomogli ruskim snagama u potiskivanju ukrajinskih postrojbi iz zapadne ruske regije Kursk. Ukrajina je posljednjih mjeseci znatno intenzivirala protunapade na Rusiju, pri čemu se uvelike oslanja na bespilotne letjelice.
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