SVE VEĆA LISTA

EU uveo dodatne sankcije zbog hibridnih aktivnosti Rusije, evo tko se našao na novom popisu

Piše HINA.,
EU uveo dodatne sankcije zbog hibridnih aktivnosti Rusije, evo tko se našao na novom popisu
Ministri vanjskih poslova člaica EU-a su također uveli sankcije protiv Međunarodnog rusofilskog pokreta zbog širenja destabilizirajućih narativa ruske vlade te protiv 142. bojne za elektroničko ratovanje

Europski ministri vanjskih poslova usvojili su u ponedjeljak nove sankcije protiv dvanaest pojedinaca i dvije pravne osobe zbog hibridnih aktivnosti Rusije.

Na popis su uvršteni vanjskolitički analitičari koji djeluju u institucijama, think-tankovima i sveučilištima povezanim s Kremljem te utjecajne osobe koje promiču prorusku propagandu i teorije zavjere o ruskoj invaziji na Ukrajinu, kao i narative protiv Ukrajine i NATO-a. Neki od njih su bivši zapadnoeuropski vojni ili policijski časnici.

PODNIJELI TUŽBU Zamrznuli im imovinu: Rusija traži 230 milijardi dolara odštete od Eurocleara
Zamrznuli im imovinu: Rusija traži 230 milijardi dolara odštete od Eurocleara

Ministri vanjskih poslova člaica EU-a su također uveli sankcije protiv Međunarodnog rusofilskog pokreta zbog širenja destabilizirajućih narativa ruske vlade te protiv 142. bojne za elektroničko ratovanje sa sjedištem u Kalinjingradu koja je odgovorna za ometanje sustava kratkovalne komunikacije i za vođenje elektroničkog ratovanja. Ta je organizacija odgovorna i za nedavne kvarove GPS signala u nekoliko država članica.

Na popis sankcioniranih uvršteni su  i pripadnici ruske Vojno-obavještajne agencije GRU, kao i skupina za kibernetičke prijetnje Cadet Blizzard. Oni su izvodili kibernetičke napade na vladine organizacije u Ukrajini, u državama EU-a i NATO-a kako bi dobili osjetljive informacije i destabilizirali njihovu političku situaciju.

S najnovijom odlukom restriktivne mjere zbog destabilizirajućih aktivnosti Rusije sada se primjenjuju na 59 pojedinaca i 17 pravnih popisa. 

VELIKA NESLAGANJA Berlin: SAD od Ukrajine traži povlačenje iz Donjecka za mir
Berlin: SAD od Ukrajine traži povlačenje iz Donjecka za mir

Ministri su također sankcionirali još pet pojedinaca i četiri pravne osobe koji pomažu ruskoj floti u sjeni. Među njima su poslovni ljudi izravno ili neizravno povezani s ruskim naftnim tvrtkama Rosnjeftom i Lukoilom, koji ruskoj vladi donose značajan izvor prihoda. Od pravnih osoba sankcionirane su brodarske tvrtke sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Vijetnamu i Rusiji, čiji su tankeri dio ruske flote u sjeni koje Moskva koristi za zaobilaženje zabrane izvoza nafte.

