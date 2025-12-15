EU uveo dodatne sankcije zbog hibridnih aktivnosti Rusije, evo tko se našao na novom popisu

Europski ministri vanjskih poslova usvojili su u ponedjeljak nove sankcije protiv dvanaest pojedinaca i dvije pravne osobe zbog hibridnih aktivnosti Rusije.

Na popis su uvršteni vanjskolitički analitičari koji djeluju u institucijama, think-tankovima i sveučilištima povezanim s Kremljem te utjecajne osobe koje promiču prorusku propagandu i teorije zavjere o ruskoj invaziji na Ukrajinu, kao i narative protiv Ukrajine i NATO-a. Neki od njih su bivši zapadnoeuropski vojni ili policijski časnici.

Ministri vanjskih poslova člaica EU-a su također uveli sankcije protiv Međunarodnog rusofilskog pokreta zbog širenja destabilizirajućih narativa ruske vlade te protiv 142. bojne za elektroničko ratovanje sa sjedištem u Kalinjingradu koja je odgovorna za ometanje sustava kratkovalne komunikacije i za vođenje elektroničkog ratovanja. Ta je organizacija odgovorna i za nedavne kvarove GPS signala u nekoliko država članica.

Na popis sankcioniranih uvršteni su i pripadnici ruske Vojno-obavještajne agencije GRU, kao i skupina za kibernetičke prijetnje Cadet Blizzard. Oni su izvodili kibernetičke napade na vladine organizacije u Ukrajini, u državama EU-a i NATO-a kako bi dobili osjetljive informacije i destabilizirali njihovu političku situaciju.

S najnovijom odlukom restriktivne mjere zbog destabilizirajućih aktivnosti Rusije sada se primjenjuju na 59 pojedinaca i 17 pravnih popisa.

Ministri su također sankcionirali još pet pojedinaca i četiri pravne osobe koji pomažu ruskoj floti u sjeni. Među njima su poslovni ljudi izravno ili neizravno povezani s ruskim naftnim tvrtkama Rosnjeftom i Lukoilom, koji ruskoj vladi donose značajan izvor prihoda. Od pravnih osoba sankcionirane su brodarske tvrtke sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Vijetnamu i Rusiji, čiji su tankeri dio ruske flote u sjeni koje Moskva koristi za zaobilaženje zabrane izvoza nafte.