EU uvodi sankcije protiv Hamasa, izraelskih kolonizatora

Ministri vanjskih poslova država članica EU-a postigli su u ponedjeljak dogovor o sankcijama protiv izraelskih doseljenika zbog nasilja prema Palestincima na Zapadnoj obali te protiv predstavnika palestinskog pokreta Hamas.

“Ministri vanjskih poslova EU-a su dali su zeleno svjetlo za sankcioniranje izraelskih doseljenika zbog nasilja nad Palestincima. Također su se dogovorili o novim sankcijama protiv vodećih osoba Hamasa. Ekstremizam i nasilje imaju svoje posljedice”, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

Sankcije, koje uključuju zamrzavanje imovine i zabranu ulaska u EU, primjenjivat će se na sedam doseljenika ili njihovih organizacija na Zapadnoj obali.

Prijedlog sankcija protiv nasilnih izraelskih doseljenika ranije je mjesecima blokirala Mađarska, a suglasnost je napokon postignuta nakon što je bivši mađarski premijer Viktor Orban i njegova stranka Fidesz izgubili vlast nakon 16 godina.

Zapadna obala suočava se s svakodnevnim nasiljem u kojem sudjeluju i izraelski vojnici i doseljenici od izbijanja rata u Gazi u listopadu 2023. Nakon američko-izraelskog rata protiv Irana krajem veljače, broj napada doseljenika se povećao, tvrde UN i palestinski dužnosnici. Nekoliko država članica također se zauzima za zabranu uvoza proizvoda s okupiranih palestinskih teritorija, ali za to je potreban formalni prijedlog Komisije.