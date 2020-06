EU uvodi svoj porez na Google, Amazon, Facebook i ostale?!

Izuzetno žalim zbog odluke SAD-a koja će zakočiti međunarodne razgovore o oporezivanju digitalne ekonomije. Nadam se da je posrijedi tek kratkotrajni zastoj, rekao je Paolo Gentiloni

<p>Europska unija spremna je sama uvesti porez na digitalne usluge kompanija poput Googlea, Amazona, Facebooka i Applea ako globalni dogovor ne bude postignut do kraja godine, objavio je u četvrtak europski povjerenik za gospodarstvo.</p><p><strong>Paolo Gentiloni </strong>time je reagirao na američko povlačenje iz pregovora o globalnom rješenju oporezivanja digitalnih usluga.</p><p>Američki ministar financija objavio je u srijedu da se SAD povlači iz pregovora budući da nije postignut nikakav napredak.</p><p>- Izuzetno žalim zbog odluke SAD-a koja će zakočiti međunarodne razgovore o oporezivanju digitalne ekonomije. Nadam se da je posrijedi tek kratkotrajni zastoj, ne i definitivni kraj - rekao je Gentiloni pa nadodao:</p><p>- Europska komisija želi globalno rješenje kojim će se oporezivanje kompanija prevesti u 21. stoljeće i vjerujemo da je OECD-ov pristup koji se bazira na dva oslonca ispravan.</p><p>- Ako to ne bude moguće izvesti u ovoj godini, jasno smo dali do znanja da ćemo iznijeti novi prijedlog na razini EU-a - naglasio je Gentiloni.</p>