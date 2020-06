'EU je naša sudbina, ali njezin stisak ne smije biti presnažan...'

U jednom trenutku treba reći gdje je granica integracije u EU jer prevelik zagrljaj može dovesti do konstrikcije, rekao je Milanović, usporedivši to sa stiskom zmije boe constrictor

<p>Hrvatski predsjednik <strong>Zoran Milanović </strong>poručio je u srijedu da EU nema alternativu te da je Unija sudbina Hrvatske, ali se založio protiv širenja ovlasti Europske unije kako se zemlje članice ne bi našle u presnažnom stisku.</p><p>Milanović je u obraćanju šefovima diplomatskih misija u Hrvatskoj rekao da Europsku uniju ne doživljava kao "projekt", što je tehnički pojam, već kao "sudbinu za Hrvatsku" i "jedini pametan put".</p><p>Poručio je da je svjestan mana određenih europskih institucija, ali je istaknuo da nije riječ o "sistemskoj kritici", jer članstvo u EU-u nema alternativu.</p><p>Kao ograničenje Europske unije istaknuo je "potrebu Europske komisije da buja i raste u utjecaju kao svaka birokracija".</p><p>- Ali sve su to nepogode, izazovi s kojima se normalno živi - dodao je Milanović na Pantovčaku.</p><h2>Presnažan zagrljaj EU-a može izazvati prejaki stisak, kao boa</h2><p>Milanović je i 2015., kao hrvatski premijer, podržao plan smanjenja ovlasti EK-a tadašnjeg britanskog premijera <strong>Davida Camerona</strong>.</p><p>- Nisam nikada bio pobornik Unije koja stalno raste i koja je sve bliže i bliže. To znači više birokracije u EK-u - izjavio je tada nakon sastanka s Cameronom, kojega je spomenuo u srijedu.</p><p>Cameron bi, kazao je Milanović, "dobivao napad nervoze" kada bi čuo za pojam "sve bliža Unija" (ever-closer Union).</p><p>- U jednom trenutku treba reći gdje je granica integracije jer prevelik zagrljaj može dovesti do konstrikcije - rekao je Milanović, usporedivši to sa stiskom zmije boe constrictor.</p><p>Milanović je istaknuo da "jako puno ljudi" u Europi smatra da EU ulazi u "intimni prostor".</p><p>Podcjenjivanje takvog razmišljanja dovelo je do Brexita, kazao je Milanović i dodao da iz Brexita "treba izvući neke pametne zaključke".</p><h2>Nije glasao za Tuđmana, ali se slaže s tezom iz njegove knjige</h2><p>Milanović je kazao da nikada nije glasao za prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana, ali ima "dosta razumijevanja za mnoge njegove poteze".</p><p>U tom je kontekstu istaknuo Tuđmanovu knjigu iz 1969. "Velike ideje i mali narodi".</p><p>- Kada mali narodi krenu sanjariti o velikim idejama vrlo brzo postanu još manji jer dolaze u sukob s drugim još većim idejama - rekao je Milanović, reproduciravši Tuđmanovu ideju.</p><p>Tuđman je u svojim knjigama "Velike ideje i mali narodi" te "Nacionalno pitanje u suvremenoj Europi" iz 1981. pisao da velike sile koriste velike ideologije kako bi podvrgle manje narode svojoj dominaciji.</p><h2>Nema odstupanja od vladavine prava, otvorenog društva i slobodnih medija</h2><p>Hrvatski predsjednik je ustvrdio da dio građana nije za njega glasao, što može prihvatiti, ali je istaknuo da nema odustajanja od temeljnih principa.</p><p>Vladavina prava, otvoreno društvo, slobodni i neovisni mediji temelj su društva i od njih nema odstupanja, istaknuo je Milanović.</p><p>- To što sam govorio je moj program, tako ću se i ponašati - kazao je Milanović.</p><h2>Ekonomska situacija je loša, ali nije loše da je svima loše</h2><p>Milanović je komentirao krizu izazvanu pandemijom koronavirusa te je istaknuo da se ostvarila "navodno konfucijanska" kletva: "Dabogda živio u interesantnim vremenima".</p><p>Kazao je da je ekonomska šteta "ekstremna". </p><p>- Koliko god je to loše, nije loše što se događa svima - ustvrdio je.</p><p>- To je istovremeno dobro i loše, ne možemo nikoga optuživati da je kriv. Nitko za to nije kriv - dodao je.</p><p>Milanović je izrazio žaljenje što je hrvatskog predsjedanje EU-om u prvoj polovici ove godine prošlo "neprimijećeno" na valu koronakrize, jer je siguran, kako je rekao, da se hrvatska administracija za predsjedanje bila kvalitetno pripremila.</p><p>Komentirao je i potres koji je "traumatizirao" zajednicu, dodajući kako nikada ne zna kako se "ispravno kaže": zemljotres ili potres.</p><p>- Zemljotres je valjda, logičnije je - kazao je.</p><h2>Bio sam premijer u težim vremenima, bit ću nepristran akter</h2><p>Milanović se kratko osvrnuo i na svoj premijerski mandat koji se, smatra, zbog recesije odvijao u težim vremenima od današnjih.</p><p>- Ljepota i ružnoća je u oku promatrača - kazao je Milanović, referirajući se na ocjene njegova premijerskog mandata.</p><p>Istaknuo je da će dati mandat opciji koja "dokaže" da ima podršku većine zastupnika te da će biti nepristran predsjednik. Neće se miješati u rad vlade "gdje to može izazvati kaos".</p><p>- Sam sam bio s te strane ograde i znam što to znači - dodao je.</p><h2>Blaženi i prokleti engleski</h2><p>Milanović se šefovima diplomatskih misija obratio na hrvatskom jeziku, što, kako je kazao, "rijetko čini".</p><p>Prisjetio se da je na Europskom vijeću uvijek govorio engleski.</p><p>- Blaženi engleski i prokleti engleski - kazao je.</p><p>Giorgio Lingua, apostolski nuncij u RH i doajen Diplomatskog zbora, govorio je nakon Milanovića i čestitao Hrvatskoj jer se dobro nosila s "tako velikim izazovima" koje je izazvala pandemija koronavirusa.</p>