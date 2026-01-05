Obavijesti

News

Komentari 1
BRZA REAKCIJA

EU zabrinuta zbog vježbi oko Tajvana, Kina im poručila: Miješate se u unutarnja pitanja

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
EU zabrinuta zbog vježbi oko Tajvana, Kina im poručila: Miješate se u unutarnja pitanja
Foto: Tingshu Wang

Pitanje Tajvana isključivo je unutarnja stvar Kine i ne dopušta vanjsko uplitanje. Kina snažno osuđuje i odlučno se protivi izjavi EU-a koja krši načelo jedne Kine i miješa se u unutarnje poslove Kine, poručili su iz Kine

Europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) i službeni Peking razmijenili su diplomatske note povodom kineskih vojnih manevara u blizini Tajvana. Dok Europska unija poziva na suzdržanost i očuvanje statusa quo, kineska strana te poruke odbacuje kao nedopustivo miješanje u unutarnja pitanja.

Glasnogovornica EEAS-a, Anitta Hipper, objavila je 30. prosinca službeno priopćenje u kojem izražava „ozbiljnu zabrinutost“ zbog kineskih vojnih vježbi, a u priopćenju se ističe kako ove aktivnosti dodatno pojačavaju napetosti u Tajvanskom tjesnacu, što izravno ugrožava međunarodni mir i regionalnu stabilnost. EU je ponovila svoj stav o strateškoj važnosti ovog područja za globalni gospodarski prosperitet te izrazila jasno protivljenje bilo kakvim jednostranim akcijama koje uključuju silu ili prisilu. Bruxelles poziva sve strane na maksimalnu suzdržanost i povratak dijalogu kao jedinom putu za rješavanje nesuglasica.

Kineska strana nije dugo čekala na odgovor, oštro osudivši izjavu Europske unije. 

- Vojne vježbe Narodnooslobodilačke vojske Kine predstavljaju kaznenu i odvraćajuću mjeru protiv separatističkih snaga koje nastoje ostvariti „neovisnost Tajvana” kroz vojno jačanje, kao i opravdan potez radi zaštite nacionalnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Kine. Tajvan je neotuđivi dio kineskog teritorija - navodi se u u priopćenju kineskog veleposlanstva u Hrvatskoj.

- Pitanje Tajvana isključivo je unutarnja stvar Kine i ne dopušta vanjsko uplitanje. Kina snažno osuđuje i odlučno se protivi izjavi EU-a koja krši načelo jedne Kine i miješa se u unutarnje poslove Kine. Najveća prijetnja miru i stabilnosti u Tajvanskom tjesnacu trenutačno dolazi od separatističkih aktivnosti snaga koje zagovaraju „neovisnost Tajvana”, kao i od vanjskog prešutnog odobravanja i potpore koje one dobivaju. Za očuvanje mira i stabilnosti preko Tajvanskog tjesnaca potrebno je pridržavati se načela jedne Kine i nedvosmisleno se protiviti „neovisnosti Tajvana”. Kineska strana poziva EU da poštuje političke obveze koje je preuzela prema Kini, da načelo jedne Kine provodi u stvarnim djelima te da ne šalje pogrešne signale separatističkim snagama koje zagovaraju „neovisnost Tajvana - poručili su.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija
UZNEMIRUJUĆ SADRŽAJ

Horor scene iz Zagreba! Zaštitar brutalno pretukao mladića? Širi se snimka, a javila se i policija

'Na mjestu događaja zatekli smo ozlijeđenog muškarca, dok se napadač udaljio u nepoznatom smjeru. U tijeku je kriminalističko istraživanje', rekli su nam iz policije
Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske
PRIPREMITE SE

Upaljeni meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Stiže opasno vrijeme u ovaj dio Hrvatske

U ponedjeljak je oblačno, na Jadranu kiša, u unutrašnjosti i snijeg te novi snježni pokrivač, osobito u istočnoj i Gorskoj Hrvatskoj...
FOTO Madura doveli na sud u New Yorku. Tankeri bježe iz Venezuele, Trump sije prijetnje
IZ MINUTE U MINUTU:

FOTO Madura doveli na sud u New Yorku. Tankeri bježe iz Venezuele, Trump sije prijetnje

Također je rekao da Kuba, bliski saveznik Venezuele "izgleda kao da je spremna pasti" sama od sebe, bez američke vojne akcije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026