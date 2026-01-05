EU zabrinuta zbog vježbi oko Tajvana, Kina im poručila: Miješate se u unutarnja pitanja

Europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) i službeni Peking razmijenili su diplomatske note povodom kineskih vojnih manevara u blizini Tajvana. Dok Europska unija poziva na suzdržanost i očuvanje statusa quo, kineska strana te poruke odbacuje kao nedopustivo miješanje u unutarnja pitanja.

Glasnogovornica EEAS-a, Anitta Hipper, objavila je 30. prosinca službeno priopćenje u kojem izražava „ozbiljnu zabrinutost“ zbog kineskih vojnih vježbi, a u priopćenju se ističe kako ove aktivnosti dodatno pojačavaju napetosti u Tajvanskom tjesnacu, što izravno ugrožava međunarodni mir i regionalnu stabilnost. EU je ponovila svoj stav o strateškoj važnosti ovog područja za globalni gospodarski prosperitet te izrazila jasno protivljenje bilo kakvim jednostranim akcijama koje uključuju silu ili prisilu. Bruxelles poziva sve strane na maksimalnu suzdržanost i povratak dijalogu kao jedinom putu za rješavanje nesuglasica.

Kineska strana nije dugo čekala na odgovor, oštro osudivši izjavu Europske unije.

- Vojne vježbe Narodnooslobodilačke vojske Kine predstavljaju kaznenu i odvraćajuću mjeru protiv separatističkih snaga koje nastoje ostvariti „neovisnost Tajvana” kroz vojno jačanje, kao i opravdan potez radi zaštite nacionalnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Kine. Tajvan je neotuđivi dio kineskog teritorija - navodi se u u priopćenju kineskog veleposlanstva u Hrvatskoj.

- Pitanje Tajvana isključivo je unutarnja stvar Kine i ne dopušta vanjsko uplitanje. Kina snažno osuđuje i odlučno se protivi izjavi EU-a koja krši načelo jedne Kine i miješa se u unutarnje poslove Kine. Najveća prijetnja miru i stabilnosti u Tajvanskom tjesnacu trenutačno dolazi od separatističkih aktivnosti snaga koje zagovaraju „neovisnost Tajvana”, kao i od vanjskog prešutnog odobravanja i potpore koje one dobivaju. Za očuvanje mira i stabilnosti preko Tajvanskog tjesnaca potrebno je pridržavati se načela jedne Kine i nedvosmisleno se protiviti „neovisnosti Tajvana”. Kineska strana poziva EU da poštuje političke obveze koje je preuzela prema Kini, da načelo jedne Kine provodi u stvarnim djelima te da ne šalje pogrešne signale separatističkim snagama koje zagovaraju „neovisnost Tajvana - poručili su.