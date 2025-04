EU zastupnici o Trumpovom 'Danu oslobođenja': 'Nismo iznenađeni, prijeti nam recesija'

Američki predsjednik Donald Trump još je u veljači izjavio kako je Europska unija (EU) osnovana kako bi prevarila Sjedinjene Američke Države (SAD). Njegovo nezadovoljstvo trgovinskim odnosima s Europom nije tajna, a posebice istupa protiv velikog trgovinskog suficita koji EU ostvaruje sa SAD-om.

Očekuje se kako će EU na carine odgovoriti, a prva meta bit će američka roba. Dužnosnici Europske unije već pripremaju i uzvratne mjere za američki uslužni sektor - uključujući velike tehnološke kompanije, banke i pružatelje financijskih usluga unutar EU. Hrvatski zastupnici u Europskom parlamentu za 24sata komentirali su očekivanja od Trumpove trgovinske politike i strategije odgovora Europske unije na njegove poteze.

Picula: 'Prvi koji će stradati su oni iz Trumpove biračke baze...'

Tonino Picula (S&D) nije iznenađen Trumpovim potezima, smatrajući ih očekivanima još od kampanje. Ističe da EU mora imati spremne protumjere i ne smije dopustiti da bude nepravedno kažnjena. Trumpovu retoriku o EU kao "prevari" za SAD odbacuje kao povijesno neutemeljenu.

- Nitko nema pravo biti iznenađen potezima američke administracije jer oni su bili najavljivani još u kampanji. Doista se nadam da oni koji su najodgovorniji za vođenje vanjske i sigurnosne politike zajedničkih segmenata drugih politika imaju pripremljene protumjere. Ne možete dozvoliti da vas neopravdano kažnjavanju zbog potpuno krivih pretpostavki, a to je da pljačkate SAD. Smatram da rast bogatstva SAD i EU je posljedica njihovog međusobnog razumijevanja i trgovanja. Trumpovo tumačenje da je EU stvorena da zezne SAD je naprosto izjava nekoga tko ne poznaje povijest ili je svjesno falsificira. EU je u svakom slučaju pomogla rastu i američke ekonomije - govori Picula.

- On ignorira podatak da je naš minus o uslugama oko 100 milijardi dolara, radi se o jednom višku kojeg EU ostvaruje koji je naprosto minoran da bi opravdao ovu vrstu općeg rata carinama kojeg on nameće ne samo EU, nego i svojim prvim susjedima. Do te mjere mijenja geopolitiku da se dogodilo nešto što je bilo nezamislivo, a to je da na istom sastanku sjede Kina, Južna Koreja i Japan te smišljaju zajedničku poziciju protiv nametanja američkih carina. Tu se pokazuje da moje ocjena o Trumpu kao 'agentu kaosa' pije vodu, pitanje je radi li se o nekoj dugoročnoj strategiji ili je to jedna improvizacija koja bi trebala zadovoljiti njegovu biračku bazu, ali ako je on i realizira prvi koji će stradati su oni iz njegove biračke baze - kazao je Picula te podsjeća kako je za Hrvatsku bitno da je dio većeg tijela kao što je EU u kojoj će biti zaštićenija te, kako kaže, neće se dozvoliti da se preko noći dogodi bilo kakav slom.

Bartulica: 'Ono što Trump govori nije bez osnove, ali ide u riskantnom smjeru...'

Stephen Nikola Bartulica (ECR)​ pak smatra kako EU ne bi trebala uzvratiti carinama SAD-u, a ako se eskalacija nastavi to bi moglo dovesti do nove recesije.

- Mi sigurno nećemo slaviti, ovo je vrlo riskantna politika. Iako je on najavio da će na ovaj način mijenjati pravila jer uvjeren je da svijet duže vrijeme iskorištava Ameriku. Načelno sam uvijek za što slobodniju trgovinu, treba jasno odrediti pravila da budu transparentna i na korist svima. Amerika je veliko tržište i koristi ovo kao polugu da natjera kompanije da vrate proizvodnju u SAD. Što se tiče EU, mislim da nije pravi odgovor da i mi povećavamo carine jer će na kraju potrošači to platiti, nisam za tu opciju - kazao je.

- Tražim razboritost, ono što je Ursula von der Leyen jučer najavljivala mi se čini kao da 'maše praznom puškom' jer mislim da u ovim pregovorima koji će uslijediti EU će morati shvatiti da sama ne poštuje do kraja neke stvari, na primjer na automobile već imamo veće carine na uvoz iz Amerike nego što oni nameću na europske automobile. Tako da ono što Trump govori nije bez osnove, ali činjenica je da ide u riskantnom smjeru, postoji i strah da će izazvati recesiju u Americi ali oni to sigurno ne želi. Njemu je u interesu da se ne dogodi recesija jer će to stvarati politički problem - zaključio je Bartulice te dodao ako sve krene u smjeru eskalacije ni nova recesija nije isključena jer je Hrvatska mala članica, a trgovina treba biti što slobodnija jer nemamo veliko tržište.

Sokol: 'Amerike gleda svoje interese, ali puno brutalnije nego do sada...'

Tomislav Sokol (EPP) govori kako je ovo brutalan potez Donalda Trumpa te da Europa mora postati samodostatna i manje ovisiti o drugima. Kao najbolje rješenje vidi uzvraćanje recipročnih carina jer, kako kaže, "Trump jedino razumije jezik sile".

- To je ključno pitanje, a pozicija svih nas je jasna da moramo prvenstveno štiti europski interes. Činjenica jest da SAD su sad krenule na jedan brutalan način s jednostranim potezima s tim da to nije počelo s Trumpom. Protekcionizam možete implementirati na način da financirate vlastitu industriju što je radio Joe Biden, a sad Trump to radi puno brutalnije kroz carine. No, svi su oni imali ideju da prvo gledaju američke interese. Sjetimo se početka pandemije, kada su SAD i UK učinili sve kako bi cjepiva prvo došla njima i iskoristili su posebne ugovore. Amerike gleda svoje interese, ali puno brutalnije nego do sada - rekao je Sokol.

- Europa se počela osvješćivati o tome da mora postati samodostatna i manje ovisna o drugima. Po pitanju trgovinske razmjene EU ima suficit u odnosu razmjeni dobara, ali isto tako ima deficit u razini usluga. Što znači da EU uvozi više usluga iz SAD-a dok izvozi više dobara u SAD. Stoga Europa ima itekakve mehanizme Amerikancima odgovoriti i ako Trump bude išao do kraja, Europa treba odgovoriti recipročno jer mislim da Trump jedino razumije jezik sile jer ako osjeti da ste slabi stisnut će vas još više. Europa se treba čvrsto postaviti i najvažnije je da se sačuva europsko jedinstvo. Ideološki se slažem u mnogim stvarima s Trumpom, ali jedna stvar je ideološko slaganje, a druga stvar je shvatiti da je interes Hrvatske i europski interes jer je naša ekonomije potpuno ovisna uz europsku ekonomiju što znači da je Hrvatskoj u interesu da EU zaštiti svoje tržište i proizvodnju. Dakle, treba se oštro postaviti prema Amerikancima, a onda pronaći obostrani interes. Europa treba štiti svoje interese jer, volio to netko ili ne, to je i hrvatski interes - tu je skroz jasno kako se treba postaviti - rekao je Sokol.

Bosanac: 'Turizam bi mogao biti pogođen padom dolazaka...'

Gordan Bosanac (Verts/ALE) ističe kako bi sve ovo moglo imati negativne posljedice po pitanju turizma u Hrvatskoj te kako će se zasigurno odraziti na kvalitetu života ljudi u EU, ali i SAD-u.

- Iako se čini kako su Trumpovi potezi nasumični, njihova je namjera jasna, prekrajanje dosadašnjih međunarodnih ekonomskih i geopolitičkih odnosa. On to čini po mjeri svojih korporativnih sponzora i nekoliko frakcija američke ekstremne desnice, koje se zalažu za naizgled nespojivu kombinaciju izolacionizma i globalne sigurnosne i ekonomske hegemonije Sjedinjenih Država. Iznimno je nezahvalno predviđati doseg i učinke tog novog američkog pristupa gole sile, u kojoj, prema viziji Trumpovih ideoloških sponzora, SAD sve utjeruje batinom, bez ikakvih obaveza prema drugim globalnim igračima. Ali jedno je sigurno, ovo će se odraziti na kvalitetu života ljudi u EU i SAD-u u smislu da će stvari biti skuplje - govori Bosanac.

Sudeći po procjenama ekonomskih institucija, ukupan bi teret carina na američke potrošače mogao dosegnuti 25 posto dosadašnjih, što će imati golem utjecaj na cijeli niz europskih sektora. Od ranjive autoindustrije, preko prehrambene industrije do uslužnih djelatnosti ili turizma. Prema onome što nam je za sada poznato, sigurno je kako se EU neće zaletjeti i objaviti protumjere prije nego ima jasnu sliku na što će Trump sve udariti. Što se tiče Hrvatske, u RH imamo niz industrija koje su komplementarne europskom izvozu u SAD, jer u Hrvatskoj imamo više kompanija koje proizvode dijelove i komponente baš u autoindustriji, farmaciji i kemijskoj industriji. Tu je i turizam, koji bi mogao biti pogođen padom dolazaka. Europska unija treba nastaviti raditi na većoj internoj ekonomskoj integraciji, pronalaženju unutarnjih i novih vanjskih tržišta za proizvode koji će biti pogođeni carinama. Upravo će proces donošenja i izglasavanja novog sedmogodišnjeg EU proračuna biti prilika da pronađemo načine financiranja i održavanja tog internog tržišta - zaključio je.

Zovko: 'Potrošači će platiti najveću cijenu recesije i inflacije koja je moguća u Europi...'

Željana Zovko (EPP) je komentirala trgovinsku politiku Donalda Trumpa, ističući da on želi vratiti proizvodnju u SAD jer smatra da su američki proizvođači nepravedno pogođeni carinama. Smatra kako dolazi do preoblikovanja svjetskog poretka i uspostave novih trgovinskih odnosa.

- To je najavljena politika Donalda Trumpa koji je obećao svojim biračima da će vratiti proizvodnju u SAD. On smatra da su proizvođači nepravedno oštećeni u SAD-u s carinama koje su nerazmjerne onome što su oni uspostavili na proizvode koji dolaze iz čitavog svijeta u SAD. Ono što vidimo je da se uspostavlja jedan novi svjetski poredak i da ruše poredak koji je postojao. Princip vođenja i stvaranja bilateralnih ugovora u SAD-u je potpuno različit od onoga na koji smo navikli - govori Zovko.

- Mjere koje će EU uvesti SAD-u će biti strogo i isključivo targetirane na specifične proizvode koje proizvođači iz SAD-a uvoze u EU. I to će afektirati najviše viski, soja... to nisu ogromne stvari jer ne ostvaruju ogroman profit ovdje u EU, ali povećavanjem cijena na te proizvode će ustvari obeshrabriti uvoz tih istih proizvoda. Mi imamo 16 milijuna zajedničkih radnih mjesta što se ostvaruje kroz investicije u EU. Zalagala sam se i zalagat ću se za preventivnu diplomaciju da zaustavimo ovu situaciju. Trump je ostavio prostora i vremena da se razgovori obave i napravi dogovor, naš povjerenik je išao na razgovor, ali nije se vratio s pozitivnim rezultatom. Na kraju će potrošači platiti najveću cijenu recesije i inflacije koja je moguća u Europi, a pogotovo kada imate trgovinski rat i nastaje jedan kaos. No, čitavo smirivanje stanja je u nadležnosti EU jer zemlje članice su dale svoj pristanak na mjere Europske komisije. Sad je sve u rukama Komisije - zaključila je Zovko.

Podsjetimo, Trump tjednima najavljuje 2. travnja kao "Dan oslobođenja", kad će se predstaviti nove carine koje će prekrojiti svjetski trgovinski sustav. Američki predsjednik trebao bi se obratiti danas u Vrtu ruža Bijele kuće u 16 sati po istočnom vremenu, odnosno 22 sata po hrvatskom.