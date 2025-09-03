Obavijesti

'BRZI ODGOVOR'

EUFOR najavio redovite vojne vježbe u BiH od 9. do 26. rujna

Vježbe pod nazivom "Brzi odgovor", za koje kažu da su dio redovitih i ranije planiranih aktivnosti, trajat će do 26. rujna. Stanovništvu je poslana poruka kako u tom razdoblju mogu očekivati veće pokrete vojnih vozila i osoblja diljem zemlje

Vojne snage Europske unije u Bosni i Hercegovini (EUFOR) započet će vojne vježbe 9. rujna a u njima će sudjelovati i pripadnici mirovnih snaga NATO-a na Kosovu (KFOR), najavili su u srijedu iz zapovjedništva EUFOR-a u Sarajevu.  

Vježbe pod nazivom "Brzi odgovor", za koje kažu da su dio redovitih i ranije planiranih aktivnosti, trajat će do 26. rujna. Stanovništvu je poslana poruka kako u tom razdoblju mogu očekivati veće pokrete vojnih vozila i osoblja diljem zemlje.

To se posebice odnosi na područja oko Sarajeva, Mostara, Banja Luke, Livna, Orašja, Zenice, Žepča, Tuzle i Prijedora, kao i na granični prijelaz Svilaj prema Hrvatskoj i Klobuk prema Crnoj Gori.

U vježbi će sudjelovati snage EUFOR-a iz 25 država raspoređene u misiji u BiH. Privremeno će ih ojačati rezervne postrojbe iz Češke i Mađarske kao i iz sastava KFOR-a.

Predviđeno je i sudjelovanje pripadnika oružanih snaga BiH i pripadnika policijskih agencija.

"Cilj vježbi je poboljšati operativnu spremnost svih uključenih snaga i potvrditi trajnu potporu EUFOR-a partnerima u BiH u očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja u zemlji", stoji u priopćenju EUFOR-a.

Vojna misija EU u BiH pod nazivom Althea uspostavljena je 2004. godine kada je preuzela operacije koje je kroz svoje Stabilizacijske snage (SFOR) provodio NATO.

Vijeće sigurnosti UN-a svake godine, po pravilu u listopadu, odlučuje o produženju mandata EUFOR-a u BiH. Bivši čelnik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je kako će ove godine tražiti od Rusije da vetom uskrati produženje mandata.

