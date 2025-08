Euforija na putu za Sinj: ’Svi smo krenuli trubiti, bilo je to pravo veselje usprkos gužvi’

Dugo se čekalo na povratak iz Sinja poslije koncerta, ali gužve su bile i na putu do tamo. Međutim, euforične posjetitelje ništa nije spriječilo da započnu s veseljem, pa su tako u tunelu u blizini Sinja počeli trubiti. U prometu se to često shvaća kao negativan znak, ali kod ovih putnika toga nije bilo.

- Do Dugopolja smo putovali tri i pol sata. Na povratku se nije osjetio negativni naboj, sve je bilo još uvijek puno euforije. Dugo smo putovali i na koncert, a kada smo došli do jednog tunela u blizini Sinja svi su krenuli trubiti. Iako su to neki protumačili negativno, trubljenje je zapravo bilo veselje, u tunelu je bila dobra akustika i iskoristili smo priliku za malo slavlje prije koncerta.

Iako je brojne uznemirio i razočarao prometni kolaps i loša organizacija, na putu kući bilo je mirnih vozača.

- Prilikom izlaska iz Sinja nije bilo puno nervoznih i ljutih vozača, svi su puštali jedni druge. Vladala je jako dobra atmosfera cijelim putem, to je lijepa strana priče - opisuje nam čitatelj.