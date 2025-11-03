NOVI EXPRESS U proteklih godinu dana Plenković je “nacionalizirao” svoj diskurs, pokušavajući se iz europskog tehnokrata pretvoriti u nacionalističkog lidera koji se ne libi ni populizma kad mu to koristi
Euforija, pa ratni realizam: Gdje je nestala Plenkovićeva Europa i gdje je 'briselski ćato'?
Jeste li primijetili da se o donedavno samorazumljivoj europskoj karijeri najdugovječnijeg premijera u povijesti Hrvatske, čiji je mandat nedavno ušao u jubilarnu desetu godinu, više uopće ne govori? Kad je Andrej Plenković te sad već davne 2016. godine najprije preuzeo HDZ, a ubrzo nakon toga i postao premijer, činilo se da je njegov povratak u Hrvatsku bio samo privremen i da je nastavak njegove karijere u Bruxellesu gotovo neupitan. U godinama koje su uslijedile taj se dojam samo pojačavao. Naime, Plenkovićev politički uspon odvijao se u specifičnim tranzicijskim okolnostima, nakon turbulentne odluke Velike Britanije o napuštanju Europske unije, kad su vodeće europske članice tražile nova proeuropska lica iz novih članica, koja su trebala braniti europske vrijednosti u vrijeme uspona “iliberalnih” čelnika poput mađarskog autokrata Viktora Orbana.
