EUonAIR AI Summit: U Zagrebu dvojica aktualnih nobelovaca

Na skupu će se, kako navodi ZŠEM, raspravljati o utjecaju umjetne inteligencije na gospodarstvo i društvo. Ključne teme EUonAIR AI Summita donose rasprave o najvažnijim pitanjima današnjice, uključujući utjecaj umjetne inteligencije na poslovanje i organizacije, kvantno računarstvo i tehnološke iskorake budućnosti, inovacije i njihov utjecaj na globalni gospodarski razvoj, odgovornu i društveno usmjerenu primjenu umjetne inteligencije te pozicioniranje Europe u globalnoj AI utrci.

Program uključuje i panel o budućnosti umjetne inteligencije u poslovanju uz sudjelovanje vodećih stručnjaka iz industrije i javnih politika. Na ovom summitu po prvi put u Hrvatskoj, na istom događaju, sudjelovat će dva aktualna Nobelova laureata - John Martinis i Joel Mokyr, čime Zagreb i hrvatska akademska zajednica dobivaju iznimno priznanje na globalnoj razini.

Riječ je o događaju koji povezuje poslovni sektor, akademsku zajednicu i donositelje odluka s ciljem razumijevanja transformativne uloge umjetne inteligencije. Dva nobelovca koja mijenjaju svijet, održat će predavanja koja će zasigurno biti dio pogleda u budućnost. Joel Mokyr je dobitnik Nobelove nagrade za gospodarske znanosti 2025. godine. Jedan je od vodećih svjetskih ekonomskih povjesničara i teoretičara tehnološkog razvoja. Profesor je ekonomije i povijesti na

Nobelovci - profesor na Sveučilištu u Tel Avivu i Amerikanac hrvatskih korijena

Northwestern Universityju te nositelj prestižne titule Robert H. Strotz profesora umjetnosti i znanosti, a djeluje i kao senior profesor na Sveučilištu u Tel Avivu.

Specijalizirao se za gospodarsku povijest, tehnološke promjene i demografske procese, a njegovi radovi znatno su oblikovali razumijevanje dugoročnoga gospodarskog rasta. Autor je brojnih utjecajnih knjiga. Američki fizičar hrvatskoga podrijetla John Martinis je dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2025. godine. Jedan je od najutjecajnijih fizičara današnjice i ključna figura u razvoju kvantnog računarstva.

Njegov znanstveni rad obilježen je revolucionarnim doprinosima u području supravodljivih kvantnih sustava, posebno u razvoju visokopreciznih kvantnih bitova i arhitektura potrebnih za izgradnju skalabilnih kvantnih računala.

Široj javnosti poznat je kao bivši voditelj Googleova tima za kvantni hardver, gdje je 2019. godine ostvaren povijesni proboj, takozvana kvantna nadmoć, prvi slučaj u kojem je kvantno računalo nadmašilo najmoćnija klasična računala u specifičnom zadatku.

Njavro: Zagreb postaju relevantna točka na globalnoj karti znanja i inovacija

- Dolazak dvojice aktualnih Nobelovih laureata u Zagreb predstavlja povijesni trenutak ne samo za našu instituciju, već i za cijelu Hrvatsku te snažna potvrda da ZŠEM i Zagreb postaju relevantna točka na globalnoj karti znanja i inovacija - rekao je dekan Mato Njavro i dodao kako je ovo jedinstvena prilika za cijelu zajednicu da iz prve ruke čuju i razgovaraju s ljudima koji oblikuju budućnost tehnologije i ekonomije.

Upravo takvi susreti, smatra, inspiriraju nove generacije lidera i inovatora. Zagrebačka škola ekonomije i managementa jedina je hrvatska institucija uključena u EUonAIR, europsku sveučilišnu alijansu posvećenu razvoju odgovorne umjetne inteligencije u obrazovanju, istraživanju i inovacijama.

Ova inicijativa okuplja vodeća europska sveučilišta s ciljem razvoja tehnologije koja služi društvu, jača gospodarstvo i doprinosi održivom razvoju Europe. Dolazak dvojice nobelovaca i organizacija ovakvog summita snažan su signal da Hrvatska ima potencijal postati važano središte za rasprave o umjetnoj inteligenciji, tehnologiji i gospodarstvu. EUonAIR AI Summit nije samo jednodnevni događaj, već početak dugoročnog pozicioniranja Zagreba kao mjesta susreta vrhunske znanosti, inovacija i poslovne izvrsnosti.