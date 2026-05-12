Prvi listić uplaćen je u Zagrebu, a ulog je bio 2 eura. Drugi je uplaćen u Metkoviću s uloženih 24 eura na tri kombinacije
Eurojackpot 38. kolo: Ovo su brojevi! Dva igrača dobila 436.000 €! Provjerite listiće
U 38. kolu igre Eurojackpot izvučeni su brojevi 7, 15, 19, 28, 35 – 3, 11, koji su igračima iz Metkovića i Zagreba donijeli dobitak u iznosu od 436.055,90€!
Prvi dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu HRVATSKA LUTRIJA, KARELA ZAHRADNIKA 16A, ZAGREB. Na listiću je odigrana samo 1 kombinacija igre Eurojackpot bez dodatne igre Joker. Ukupan iznos uplate je 2,00€.
Drugi dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu TVIR REBIĆ, KNEZA BRANIMIRA 27, METKOVIĆ. Na listiću su odigrane 3 kombinacije igre Eurojackpot na 4 kola pretplate bez dodatne igre Joker. Ukupan iznos uplate je 24,00€.
Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 15.05.2026., a glavni dobitak iznosi 102.000.000,00€.
