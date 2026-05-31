Eurojackpot, rezultati 43. kola
Dana 29. svibnja 2026. godine održano je 43. kolo popularne igre na sreću Eurojackpot u organizaciji Hrvatske Lutrije. Izvučeni brojevi za ovo kolo su: 3, 20, 21, 42, 49, a dodatni brojevi su 5 i 6.
Glavni dobitak 5+2 nije osvojen ni u Hrvatskoj ni u ostatku Europe, što znači da jackpot ostaje neosvojen i prelazi u sljedeće kolo. Ipak, pogođen je dobitak 5+1, gdje su četiri dobitnika u Europi osvojila iznos od 1.833.740,50 eura, dok u Hrvatskoj nije bilo dobitnika u ovoj kategoriji. Za dobitak 5+2 također nije bilo sretnika u Hrvatskoj, ali je šest dobitnika u Europi osvojilo po 172.357,40 eura.
Očekivani jackpot u 44. kolu iznosi čak 18.000.000 eura, što dodatno povećava uzbuđenje među igračima. Joker broj za ovo kolo bio je 178455.
