EuroJackpot rezultati 83. kolo

U 83. kolu Eurojackpota, održanom 16. listopada 2026. godine, izvučeni su sljedeći brojevi: 12, 24, 25, 29, 45 te dodatni brojevi 1 i 9.



Glavni dobitak 5+2 nije osvojen, kao ni dobitak 5+1.

Najveći pojedinačni dobitak u ovom kolu iznosi 473.432,60 eura za pogođenih 5+0 brojeva, dok je pogođen jedan takav listić.

Sljedeći po vrijednosti dobitak iznosi 152.567,90 eura za kombinaciju 5+1, a pogođen je na četiri listića.



Ostali dobitci raspodijeljeni su kako slijedi:

- 5+0: 1 dobitnik, 473.432,60 EUR

- 5+1: 4 dobitnika, 152.567,90 EUR

- 5+2: nije pogođen

- 4+2: 26 dobitnika, 6.775,20 EUR

- 4+1: 651 dobitnik, 338,20 EUR

- 4+0: 1.495 dobitnika, 118,00 EUR

- 3+2: 1.480 dobitnika, 116,00 EUR

- 2+2: 18.456 dobitnika, 18,10 EUR

- 3+1: 31.579 dobitnika, 16,30 EUR

- 3+0: 71.757 dobitnika, 13,90 EUR

- 1+2: 111.943 dobitnika, 10,60 EUR

- 2+1: 447.649 dobitnika, 9,90 EUR



Očekivani jackpot u 84. kolu iznosi čak 18.000.000 eura.



Joker broj za ovo kolo je: 806723.