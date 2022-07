'Europa i SAD preklinjat će nas za milost. Nećemo se zaustaviti na Ukrajini, NATO ćemo uništiti'

Središnja emisija na ruskoj javnoj televiziji, tamo poslije dnevnika, političke je prirode. Barem tako piše u opisu. Možda je i bila takva prije početka ruske invazije na Ukrajinu, ali onda se pretvorila u pozornici na kojoj se razni Putinovi poslušnici natječu tko će više pohvaliti predsjednika i zaprijetiti Zapadu.

Svoju ozbiljnu kandidaturu za top propagandista prošlog je tjedna istaknuo i vođa jednog čečenskog vojnog odreda Apti Alaudinov.

- Najvažnija stvar za nas je da nas vodi vođa poput Putina. On je taj koji je odbio prihvatiti takozvane europske vrijednosti. U stvarnosti, to su sotonističke vrijednosti koje nastoje proširiti po cijelom svijetu - krenuo je u monolog Apti i odmah nastavio:

- Mi nismo ispod LGBT zastava. I nećemo biti dok je Putin živ. To je najbitnija stvar - veli Čečen.

Po njemu, Rusija je već pobijedila u ovom ratu, piše Newsweek.

- Pobijedili smo jednostavno jer je Putin predsjednik. On ima snagu i moć da se suprotstavi svima. Reći ću vam svima, u to budite sigurni, baš nijedan Rus ne treba sumnjati da će Europa i Amerika izgubiti i pasti. Mi ćemo ostati na nogama i preklinjat će nas za milost. Dočekat će svoj sudnji dan i mjesto u paklu. A do tad će živjeti u mraku i bez hrane. Ali ne zato što je Rusija zla, već jer su oni odlutali od boga - kaže ovaj istaknuti Čečen i na kraju poručuje:

- Ne trebamo stati na Ukrajini. Izda li Putin zapovijed, idemo na Varšavu itd... Možemo pobijediti i uništiti NATO savez...

