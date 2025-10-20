Europa je dobila ponudu da potpiše ugovor s vragom, da žrtvuje druge kako bi se spasila!

Po struci inače geolog, Lebedev je proveo nekoliko godina na geološkim ekspedicijama na sjeveru te se nakon toga u svojim djelima okrenuo istraživanju sovjetske prošlosti, sjećanja, traume i općenito genealogije zla u Rusiji. Redovito progovara protiv ruskog režima i ruske agresije na Ukrajinu, a u svojem najnovijem romanu “Bijela dama” prikazao je i početke ruske invazije na Donbas te još jednom ukazao na to koliko šutnja i okretanje glave mogu biti opasni za pojedinca i za čitavo društvo. Uoči njegovog gostovanja na Festivalu svjetske književnosti 2025. godine, razgovarali smo s njim o njegovom stvaralaštvu, o ratu koji je započela Rusija, o ruskoj imperijalističkoj politici te o tome postoji li uopće nada za to da Rusija jednog dana uistinu postane demokratskom državom...

