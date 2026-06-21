EUROPA KUHA Francuzi brane alkohol zbog crvenog alarma

Francuska vlada donijela je odluku o zabrani konzumacije alkohola na ovogodišnjem glazbenom festivalu Fête de la Musique u dijelovima zemlje koji će biti zahvaćeni najvišim stupnjem upozorenja na toplinski val, tzv. crvenim alarmom, javlja Reuters.

Mjera stupa na snagu danas, 21. lipnja, u administrativnim područjima koja će od u podne biti pod najvišim meteorološkim upozorenjem, priopćeno je nakon kriznog sastanka u Parizu koji je sazvao premijer Sébastien Lecornu.

"Župani će izdati uredbe o zabrani konzumacije alkohola u javnim prostorima u odjelima koji su pod crvenim alarmom", navodi se u priopćenju ureda premijera. Dodaje se i kako je svim državnim institucijama i organizatorima događanja naloženo da na službenim manifestacijama ne nude alkohol.

Francuska meteorološka služba Météo France upozorila je da se "vrlo visoke temperature dugoročno zadržavaju diljem zemlje", te je za nedjelju izdala crveno upozorenje za čak 35 departmana, uključujući i Pariz.

Fête de la Musique, tradicionalni glazbeni festival koji se svake godine održava 21. lipnja diljem Francuske, okuplja milijune ljudi na ulicama gradova, a ovakva odluka donesena je zbog zabrinutosti za javno zdravlje i sigurnost sudionika u uvjetima ekstremnih vrućina.