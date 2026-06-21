Obavijesti

News

Komentari 3
TOPLINSKI VAL

EUROPA KUHA Francuzi brane alkohol zbog crvenog alarma

Piše Paula Bosančić,
Čitanje članka: < 1 min
EUROPA KUHA Francuzi brane alkohol zbog crvenog alarma
Foto: Apaydin Alain/ABACA/ABACA

Mjera stupa na snagu danas, 21. lipnja, u administrativnim područjima koja će od u podne biti pod najvišim meteorološkim upozorenjem

Francuska vlada donijela je odluku o zabrani konzumacije alkohola na ovogodišnjem glazbenom festivalu Fête de la Musique u dijelovima zemlje koji će biti zahvaćeni najvišim stupnjem upozorenja na toplinski val, tzv. crvenim alarmom, javlja Reuters.

Mjera stupa na snagu danas, 21. lipnja, u administrativnim područjima koja će od u podne biti pod najvišim meteorološkim upozorenjem, priopćeno je nakon kriznog sastanka u Parizu koji je sazvao premijer Sébastien Lecornu.

OPASNO VRIJEME Europa pod udarom toplinskog vala: Temperature u Francuskoj, Njemačkoj i Italiji blizu rekorda
Europa pod udarom toplinskog vala: Temperature u Francuskoj, Njemačkoj i Italiji blizu rekorda

"Župani će izdati uredbe o zabrani konzumacije alkohola u javnim prostorima u odjelima koji su pod crvenim alarmom", navodi se u priopćenju ureda premijera. Dodaje se i kako je svim državnim institucijama i organizatorima događanja naloženo da na službenim manifestacijama ne nude alkohol.

Francuska meteorološka služba Météo France upozorila je da se "vrlo visoke temperature dugoročno zadržavaju diljem zemlje", te je za nedjelju izdala crveno upozorenje za čak 35 departmana, uključujući i Pariz.

Fête de la Musique, tradicionalni glazbeni festival koji se svake godine održava 21. lipnja diljem Francuske, okuplja milijune ljudi na ulicama gradova, a ovakva odluka donesena je zbog zabrinutosti za javno zdravlje i sigurnost sudionika u uvjetima ekstremnih vrućina.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Otključali mobitel nakon šest godina! Jedna osoba sada ima milijun razloga za strah
PANDORINA KUTIJA

Otključali mobitel nakon šest godina! Jedna osoba sada ima milijun razloga za strah

Mobitel HDZ-ovke i šefica kabineta Ministarstva poljoprivrede mogao bi do kraja raskrinkati afere u kojima su pala četiri Plenkovićeva ministra, državna tajnica i i pomoćnica ministra, otkriva novi broj tjednika Express
JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'
REZALI AUTO DA IZVUKU ŽENU

JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU BMW X5 odletio u stup nakon sudara: 'Čovjek je visio na autu'

Vatrogasci su morali rezati krov BMW-a, kako bi spasili ženu iz automobila koji se ogromnom brzinom zabio u stup na Ljubljanskoj aveniji. Do stravične nesreće došlo je oko 1.30 sati
Šimunić objavio račune od čak 620.000 eura i poručio: Meni upadaju u hižu, a ovi su zbrinuti
UGOVORI HOKEJSKOG SAVEZA

Šimunić objavio račune od čak 620.000 eura i poručio: Meni upadaju u hižu, a ovi su zbrinuti

Računi se odnose na tvrtku A.T.I. koja bez javne nabave ima milijunske ugovore s Olimpijskim odborom. Viktor Šimunić kaže da su tako dobili poslove i u Hokejskom savezu: Tko je dopustio takvo ugovaranje posla?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026