Europa pod udarom toplinskog vala: Temperature u Francuskoj, Njemačkoj i Italiji blizu rekorda

Veliki toplinski val koji je zahvatio veći dio Europe alarmirao je dužnosnike i službe u Francuskoj i Njemačkoj te donio nevolje turistima i stanovnicima u Italiji, dok se temperature penju prema rekordnim razinama. Francuski premijer Sebastien Lecornu trebao bi održati krizni sastanak u subotu nakon što je nacionalna meteorološka agencija Meteo France upozorila da će vrućine potrajati do sljedećeg tjedna, uspoređujući ih s velikim vrućinama 2003. i 2019. godine. Do nedjelje su prognozirane temperature od 39 do 40 stupnjeva Celzija na potezu od jugozapada do pariške regije, a neka područja mogu dosegnuti i 41 °C. Očekuje se da će temperature dosegnuti vrhunac u ponedjeljak i da bi se mogle podudarati s povijesnim maksimumima.

U Njemačkoj su također izdana upozorenja na vrućinu u gotovo cijeloj zemlji koja se prži na temperaturama blizu 38 °C. Meteorološki zavod DWD upozorio je da bi kombinacija vrućine i vlage mogla izazvati jake grmljavinske oluje.

Spas u rimskom hramu

S druge strane Alpa, temperature koje bi mogle dosegnuti 36 ili 37 °C dovele su do poremećaja u svakodnevici Talijana i uništile boravak mnogim posjetiteljima te zemlje.

Turisti su pod žarkim suncem čekali ispred Koloseuma, što se pod rimskom žegom pokazalo testom izdržljivosti. Neki su potražili olakšanje u hladnijim podzemnim prostorima ispod ostataka Klaudijeva hrama.

U Bologni, gradu na sjeveru i jednom od najtoplijih na Apeninskom poluotoku, ljudi su se prskali vodom po licu kod središnje Neptunove fontane iz 16. stoljeća i sklonili se u hlad trijemova. Poljaci su pak u Varšavi potražili olakšanje od vrućine na popularnim mjestima uz rijeku Vislu.

Sve veći gospodarski danak

Znanstvenici kažu da klimatske promjene čine toplinske valove češćima i intenzivnijima diljem Europe, čime raste rizik od zdravstvenih šokova, ali i ekonomskih poremećaja tijekom ljetnih mjeseci.

Vlasti u Parizu poduzele su mjere kako bi ublažile utjecaj na stanovnike, a novi gradonačelnik Emmanuel Gregoire naredio je da se parkovi ne zatvaraju.

Ekonomski utjecaj ekstremnih vrućina također je sve značajniji. Guverner francuske narodne banke Emmanuel Moulin upozorio je na njihove kratkoročne učinke, navodeći smanjenu produktivnost i povećanu potrošnju energije, dodajući da će toplinski valovi u srednjoročnom razdoblju opteretiti gospodarsku aktivnost.