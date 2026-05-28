Europa mijenja pravila turizma: AI, digitalizacija i novi čelnici na velikom sastanku u Crnoj Gori

Europska putnička komisija (ETC) poručila je sa svoje Opće skupštine u Crnoj Gori da je u vremenu brzih promjena i novih izazova sve važnija međunarodna suradnja i zajedničko djelovanja europskih turističkih organizacija. Opća (izborna) skupština ETC održana je u Boki Kotorskoj od 26. do 28. svibnja u organizaciji crnogorske turističke organizacije, a među okupljenim čelnicima 32 nacionalne turističke organizacija bio je direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić, koji je zadnjih šest godina bio i potpredsjednik te komisije. Na skupštini ETC-a raspravljalo se o ključnim pitanjima budućeg razvoja europskog turizma, uključujući financijske i statutarne teme, digitalnu transformaciju sektora te aktualne globalne izazove koji utječu na međunarodna putovanja.

Posebna pažnja posvećena je prijedlogu francuske organizacije Atout France o osnivanju posebnog odjela za umjetnu inteligenciju ETC-a, čime se dodatno podržavaju inovacije i primjena novih tehnologija za budući razvoj europskog turizma,

Razgovaralo se i o situaciji na Baltiku i Bliskom istoku te mogućim posljedicama za europski i globalni turistički sektor, kao i o rastućoj ulozi brendiranja destinacija s ciljem pozicioniranja u sve digitalnijem i konkurentnijem turističkom okruženju.

Za predsjednika ETC-a na skupštini je ponovo izabran Miguel Sanz, a za novog potpredsjednika Arnar Már Ólafsson, generalni direktor Islandske turističke zajednice.

Uz to, izabrani su i nova četiri pridružena člana ETC-a iz putničke i turističke industrije - Booking.com, Feratel, GetYourGuide i Skyscanner.

Sanz je, kako su objavili iz ETC-a, poručio da će u važnom trenutku za europski turistički sektor ETC nastaviti jačati ulogu platforme za suradnju diljem Europe, osiguravajući da i velike i manje destinacije imaju koristi od tih napora.

"Uravnoteženija raspodjela turističkih tokova, smanjenje sezonalnosti i maksimiziranje koristi za lokalne zajednice trebali bi ostati središnji prioriteti za budućnost europskog turizma”, naglasio je Sanz.

ETC je osnovan 1948. sa sjedištem u Bruxellesu, a uz nacionalne europske turističke organizacije okuplja i pridružene članice iz privatnog sektora, agencije, prijevoznike i druge pružatelje usluga u turizmu. Glavni cilj ETC-a je unapređenje turističkih politika na razini Europske unije te daljnje promicanje Europe kao vodeće svjetske turističke destinacije.