TURISTIČKA SEZONA

Splitski gradonačelnik poručio iznajmljivačima: 'Poslušajte struku i korigirajte cijene'

Piše Marta Divjak,
Foto: Zvonimir Barisin

Iako Tomislav Šuta ne može nametati cijene, naglašava važnost prilagodbe globalnim prilikama i očuvanja statusa sigurne destinacije

Prvi veliki val turista stigao je u Dalmaciju, a s njim i novi cjenovni šokovi. Iako je resorni ministar pozvao na spuštanje cijena, dio obalnih iznajmljivača krenuo je u suprotnom smjeru. O nadolazećoj sezoni i slabijem bookingu za RTL Danas govorio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

- Manji je booking što se tiče samog lipnja i srpnja i bilo bi za pretpostavku da se posluša ono što ste kazali od strane struke da se cijene korigiraju. Naravno da je na onome tko iznajmljuje i sudjeluje na tržištu da sam korigira cijenu, ali ovdje je bitno poslušati stav struke - istaknuo je Šuta komentirajući preporuke premijera i ministra da bi korekcije trebale iznositi između 10 i 20 posto, piše Net.hr.

- Pa, to je stvar sada individualno - neki iznajmljivači sami kažu da će smanjivati cijene, ali ja, kao gradonačelnik, ne mogu nikome određivati kako i na koji način će postupati, ali mislim da je ovdje bitno poslušati struku. Svi znamo koje su okolnosti u svijetu što se događa - rekao je gradonačelnik. Iako ne može nametati cijene, naglašava važnost prilagodbe globalnim prilikama i očuvanja statusa sigurne destinacije. Ključ uspjeha, osim cijena, vidi u novoj ponudi grada i podizanju kvalitete kroz infrastrukturne projekte koji uskoro idu na saborsko glasanje.

- Želimo podići kvalitetu destinacije Grada Splita i da po tome budemo prepoznatljivi. Očekuje se otvaranje novih luksuznih hotela u Gradu Splitu i projekte koje pripremamo također daju jedan novi vjetar gradu Splitu, infrastrukturno uređenje cijelog obalnog pojasa - zaključio je splitski gradonačelnik, najavljujući uređenje plaža od Marjana do Stobreča već za ovu sezonu.

