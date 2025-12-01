Obavijesti

Bruxelles odriješio kesu

Hrvatskoj stiže novih 1,1 milijardi eura za oporavak!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Francois Lenoir

Europska komisija je u ponedjeljak predložila da se Hrvatskoj odobri sedma isplata u iznosu od 1,1 milijardi eura u okviru instrumenta za oporavak od pandemije

“Komisija je danas pozitivno ocijenila sedmi hrvatski zahtjev za plaćanje u iznosu od 1,1 milijarde eura u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Ta je ocjena važan korak prema isplati sredstava EU-a za poticanje gospodarskog rasta i otpornosti Hrvatske”, kaže se u priopćenju Komisije.

 Komisija je svoju preliminarnu ocjenu da je Hrvatska ostvarila ključne etape i ciljne vrijednosti potrebne za sedmo plaćanje poslala Gospodarskom i financijskom odboru, koji sada ima četiri tjedna za izdavanje mišljenja. Plaćanje Hrvatskoj može se izvršiti nakon što Gospodarski i financijski odbor izda mišljenje, a Komisija donese odluku o plaćanju.

Komisija je utvrdila da je Hrvatska provela reforme i ulaganja na dobrobit građana i poduzeća, usmjerene na ključna područja socijalnih usluga, tržišta rada, poslovnog okruženja, digitalizacije državnih usluga, energetike, prometa, gospodarenja vodama i otpadom te razvoja tržišta kapitala i akademske suradnje. Ta su postignuća Hrvatskoj omogućila ispunjenje 22 ključne etape i 31 ciljne vrijednosti povezanih sa sedmim plaćanjem u okviru Plana za oporavak i otpornost.    

'AKO NE ŽELIMO OPET RAT' Kallas: 'Treba pritisnuti Rusiju, a ne žrtvu agresije Ukrajinu'
Kallas: 'Treba pritisnuti Rusiju, a ne žrtvu agresije Ukrajinu'

Glavne mjere obuhvaćene hrvatskim zahtjevom za plaćanje uključuju nadogradnju visokonaponske mreže, poboljšanje priključivanja na mrežu, bolje povezivanje južne i sjeverne energetske mreže u zemlji te povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije. Izgrađeno je ili modernizirano 300 km visokonaponskih elektroenergetskih vodova te ugrađeno 40 000 pametnih brojila električne energije, čime će se poboljšati digitalizacija i učinkovitost hrvatskog energetskog sustava.

 Hrvatska iz Plana za oporavak i otpornost od pandemije ima na raspolaganju 10 milijardi eura,  od čega 5,8 milijardi eura u bespovratnim sredstvima i 4,2 milijarde eura u zajmovima.

 Hrvatska je do sada povukla oko 5,3 milijarde eura.

