Hrvatskoj stiže novih 1,1 milijardi eura za oporavak!

“Komisija je danas pozitivno ocijenila sedmi hrvatski zahtjev za plaćanje u iznosu od 1,1 milijarde eura u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Ta je ocjena važan korak prema isplati sredstava EU-a za poticanje gospodarskog rasta i otpornosti Hrvatske”, kaže se u priopćenju Komisije.

Komisija je svoju preliminarnu ocjenu da je Hrvatska ostvarila ključne etape i ciljne vrijednosti potrebne za sedmo plaćanje poslala Gospodarskom i financijskom odboru, koji sada ima četiri tjedna za izdavanje mišljenja. Plaćanje Hrvatskoj može se izvršiti nakon što Gospodarski i financijski odbor izda mišljenje, a Komisija donese odluku o plaćanju.

Komisija je utvrdila da je Hrvatska provela reforme i ulaganja na dobrobit građana i poduzeća, usmjerene na ključna područja socijalnih usluga, tržišta rada, poslovnog okruženja, digitalizacije državnih usluga, energetike, prometa, gospodarenja vodama i otpadom te razvoja tržišta kapitala i akademske suradnje. Ta su postignuća Hrvatskoj omogućila ispunjenje 22 ključne etape i 31 ciljne vrijednosti povezanih sa sedmim plaćanjem u okviru Plana za oporavak i otpornost.

Glavne mjere obuhvaćene hrvatskim zahtjevom za plaćanje uključuju nadogradnju visokonaponske mreže, poboljšanje priključivanja na mrežu, bolje povezivanje južne i sjeverne energetske mreže u zemlji te povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije. Izgrađeno je ili modernizirano 300 km visokonaponskih elektroenergetskih vodova te ugrađeno 40 000 pametnih brojila električne energije, čime će se poboljšati digitalizacija i učinkovitost hrvatskog energetskog sustava.

Hrvatska iz Plana za oporavak i otpornost od pandemije ima na raspolaganju 10 milijardi eura, od čega 5,8 milijardi eura u bespovratnim sredstvima i 4,2 milijarde eura u zajmovima.

Hrvatska je do sada povukla oko 5,3 milijarde eura.