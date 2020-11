Europa treba obnoviti odnose s Amerikom, ali i konsolidirati

Picula i Zovko sudjelovali su na webinaru o budućnosti transatlantskih odnosa u organizaciji Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj

<p>Europa treba obnoviti partnerstvo sa Sjedinjenim Državama, ali se mora i konsolidirati i boriti za to da se svjetski problemi rješavaju dogovorom, ocijenili su u srijedu hrvatski europarlamentarci <strong>Tonino Picula</strong> i <strong>Željana Zovko</strong>.</p><p>- EU ne smije odustati od suradnje sa SAD-om, ali ne smije odustati ni od borbe za svijet u kojem se zajednički problemi, a masa ih je, moraju rješavati dogovorno, a ne na temelju krilatica 'Amerika na prvom mjestu' ili netko drugi na prvom mjestu, jer to ne bi bilo dobro za europski projekt koji prije svega počiva za konsenzusu, na zajedničkim vrijednostima i poštivanju interesa - rekao je Picula.</p><p>Picula i Zovko sudjelovali su na webinaru o budućnosti transatlantskih odnosa u organizaciji Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj. Socijaldemokrat Picula stalni je izvjestitelj Europskog parlamenta za SAD, a Zovko izvjestiteljica EPP-a u sjeni za odnose sa SAD-om.</p><p>Govoreći o očekivanjima od američkih izbora u EU, Picula je kazao da su europski političari i mediji jako oprezni jer su izbori jako neizvjesni, ali smatra da bi velika većina europskih političara bila zadovoljna ili da bi barem odahnuli kada bi pobijedio demokrat Joe Biden.</p><p>Složio se da su transatlantski odnosi danas jako krhki, poput „porculanske kutije” kako je kazao bivši predsjednik Europske komisije Jean Claude Juncker, za što odgovornim drži američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali i vjeruje da Europa većinski želi obnoviti partnerstvo sa SAD-om.</p><p>- Pretpostavka je da bi Biden za početak EU i NATO tretirao kao partnere i suradnike. U EU prevladava zrelo očekivanje da s Bidenom ti odnosi mogu i trebaju biti bolji - kazao je.</p><p>Picula je uvjeren da bi, da se izbori održavaju u Europi, pobijedio Biden, osim u zemljama Višegradske skupine koje otvoreno podržavaju Trumpa.</p><p>Ne očekuje ipak da bi se Bidenovom pobjedom transatlantski odnosi mogli naglo promijeniti jer je Trumpova ostavština preduboka.</p><p>Smatra da će Biden, bude li izabran, prvo morati rješavati teško Trumpovo nasljeđe i posvetiti se domaćoj agendi, kao što su pandemija koronavirusa i gospodarska kriza.</p><p>Trumpova pobjeda na izborima 2016. i neizvjesnost na ovim izborima po njegovu mišljenju nisu slučajni jer se Amerika u zadnjih 20-ak godina jako promijenila.</p><p>- Njegova pobjeda izraz je političke volje jedne gubitničke klase u SAD-u čiji su interesi dovedeni u pitanje kada je globalizacija prestala raditi za Ameriku i puno više počela raditi na neke druge, sada američke konkurente - kazao je.</p><p>Podsjetio je da su Sjedinjene Države bile važan katalizator europskog ujedinjenja nakon Drugog svjetskog rata što je tada bilo u američkom interesu, dok je danas situacija posve drugačija.</p><p> - Trump je u svakoj prilici kazao što misli o EU i njegov radikalni unilateralizam izolirao ga je od mnogih tradicionalnih saveznika - kazao je.</p><p>Po Piculi, veliko je pitanje mogu li američke institucije a ne transatlantski odnosi preživjeti drugi Trumpov mandat.</p><p>Picula smatra da se EU u svakom slučaju mora konsolidirati.</p><p>- U EU se već stvorila neka vrsta imunološkog štita na postupke Donalda Trumpa i ako on ipak pobijedi, to ne mora značiti da će EU doći u situaciju u kojoj neće moći funkcionirati. Dapače, mislim da će se Unija... morati još brže okrenuti sebi, ne samo bez Amerike, nego često i protiv Amerike, odnosno američkih interesa - rekao je. </p><p>- EU se mora konsolidirati unutar sebe ako želi preživjeti kao politički projekt, kao <em>sui generis</em> multilateralna zajednica, mora pronaći neke nove oblike nadogradnje jer se pokazalo da u mnogim slučajevima ne funkcionira - dodao je.</p><p>- Morat ćemo biti vrlo obazrivi prema Amerikancima kao našim partnerima, kao zemlji koja još uvijek ima najveću težinu u međunarodnim odnosima - kazao je.</p><p>Željana Zovko također je istaknula da Europa mora pronaći svoj autonomni put i brinuti se za svoju sigurnost, ali i uključiti se u rad multilateralnih organizacija radi dobrobiti svojih građana.</p><p>- Amerika će uvijek biti najbitniji strateški parter bez obzira na to tko pobijedi... i s budućim predsjednikom i Kongresom trebamo graditi strateško partnerstvo - kazala je.</p><p>- Shvatili smo da populistički pokreti u EU, bilo krajnje lijevi bilo krajnje desni, ne vode nikamo, i ako se Europa ne konsolidira i ako ne bude snažno komunicirala sa svojim građanima, susrest ćemo se s nestabilnošću - upozorila je.</p>