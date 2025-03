Europa znatno povećala uvoz oružja u zadnje četiri godine

Europski uvoz oružja porastao je za 155 posto u razdoblju od 2020. do 2024., a Ukrajina je postala najveći uvoznik oružja, nakon ruske agresije 2022.godine, pokazali su podaci Stockholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira (SIPRI) objavljeni u ponedjeljak. Podaci SIPRI-ja također ukazuju na nastavak dominacije SAD-a na globalnom tržištu, s obzirom da su američke kompanije povećale svoj udio u izvezenom oružju s 35 posto u periodu od 2015. do 2019., na 43 posto u periodu od 2020. do 2024.

Američki izvoz oružja jednak je ukupnom zbroju idućih osam država.

Kada je riječ o uvozu, 28 posto oružja u razdoblju 2020.-2024., odlazilo je u Europu, dok je u prethodnom razdoblju, od 2015. do 2019., Europa sudjelovala u uvozu s tek 11 posto.

Gledajući po državama, 8.8 posto oružja uvezeno je u Ukrajinu između 2020. i 2024., a polovicu tog postotka čini oružje iz SAD-a, prije nego što je američki predsjednik Donald Trump obustavio isporuku oružja Kijevu.

Ruska invazija na Ukrajinu rezultirala je najvećim sukobom između Zapada i Rusije nakon kubanske raketne krize 1962.godine. Rat na istoku Europe pokazao je njezinu ovisnost o američkom oružju, iako se transatlantski savez, temelj europske sigurnosne arhitekture nakon Drugog svjetskog rata, često dovodi u pitanje.

SAD su osigurale više od polovice europskog uvoza oružja u četverogodišnjem periodu od 2020. do 2024., a prva tri kupca bili su Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska i Norveška.

Europski su lideri prošlog četvrtka podržali plan o većem izdvajanju za obranu, koji je uslijedio nakon preokreta u vanjskoj politici SAD-a na početku drugog mandata predsjednika Trumpa.

"Uz sve ratoborniju Rusiju i transatlantske odnose pod upitnikom, europske su članice NATO saveza poduzele određene korake kako bi smanjile svoju ovisnost o uvozu oružja i ojačale europsku industriju oružja", rekao je viši istraživač u SIPRI-ju Pieter Wezeman.

''Međutim, transatlantske veze u nabavi oružja imaju duboke korijene. Uvoz iz SAD-a bivao je sve veći, a europske NATO članice imaju naručenih oko 500 borbenih zrakoplova i mnoga druga naoružanja.

Ruski izvoz oružja pao je na 7.8 posto na globalnom tržištu između 2020. i 2024., što je gotovo trostruko manje od 21 posto u prethodnom četverogodišnjem periodu. Rezultat je to međunarodnih sankcija zbog rata u Ukrajini i povećane domaće potražnje za oružjem.

Uvoz Azije i Oceanije pao je za 21 posto, ponajviše zbog toga što Kina sada proizvodi mnogo više vlastitog oružja.