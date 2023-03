S Atlantika prema Europi juri megaciklona koja izgleda kao uragan. Zahvatit će i Hrvatsku

Satelitske snimke na stranici sat24.com otkrivaju kako prema Europi putuje snažna Genovska ciklona. Ona će Hrvatskoj donijeti toplije vrijeme, a zatim zahladnjenje i nevrijeme. Snimke otkrivaju da ciklon ima oblik uragana i tropskog ciklona, ali da je riječ o uobičajenoj pojavi za Europu. Hrvatsku će samo djelomično zahvatiti, ali područje Srbije bit će na udaru.

Centar ciklona nalazi se nedaleko jugozapada Britanskih otoka i zapadno od Francuske. Donosi orkanske vjetrove od 120 km/h. U idućem danu on će se premještati prema zapadnoj Europi te će shodno tome donijeti pljuskove i grmljavinu.

Područje naše zemlje samo će djelomično zahvatiti, ali se ipak očekuje nevrijeme.

Iz DHMZ-a su najavili kako nas sutra očekuje promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, na širem riječkom području uz mogućnost za malo kiše. Poslijepodne i navečer sa zapada naoblačenje s kišom. Puhat će umjeren do jak jugozapadnjak na moru jugo i južni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na moru od 9 do 12, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 °C.

