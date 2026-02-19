Europska komisija hitno saziva sastanak zbog prekida dotoka nafte Mađarskoj i Slovačkoj

Europska komisija je najavila u četvrtak da će se sljedeći tjedan održati sastanak koordinacijske skupine za naftu na kojem će se razgovarati o pitanjima opskrbe naftom Mađarske i Slovačke nakon prekida dotoka naftovodom Družba preko Ukrajine.

Naftovod Družba oštećen je u ruskom napadu dronovima 27. siječnja i od tada je prekinuta isporuka nafte Mađarskoj i Slovačkoj. Obje zemlje zatražile su od Hrvatske da dopusti uvoz ruske nafte preko Jadranskog naftovoda (Janaf).

Mađarska optužuje Ukrajinu da je iz političkih razloga prekinula dotok nafte i objavila da prestaje s isporukom dizela Ukrajini sve dok se ne nastavi isporuka putem naftovoda Družba te zaprijetila da će obustaviti i isporuku plina i električne energije.

“Trenutačno proučavamo sve te informacije kako bismo procijenili situaciju te smo sazvali za sljedeću srijedu, 25. veljače ad hoc sastanak koordinacijske skupine za naftu na kojem će se razgovarati o posljedicama prekida opskrbe i mogućim alternativama”, rekla je glasnogovornica Komisije Anna Kaisa Itkonen.

Dodala je da je ta koordinacijska skupina, kojom predsjedava Komisija, a čine je stručnjaci iz zemalja članica pravi forum na kojem se može razgovarati sa svim uključenim stranama.

Itkonen je posebno istaknula da želi razjasniti svoju izjavu koju je dala u ponedjeljak da je Komisija u kontaktu s ukrajinskim vlastima u vezi s vremenskim rasporedom za popravak oštećenog naftovoda.

“Vrlo je važno da se to ne protumači kao da vršimo pritisak na Ukrajinu da popravi naftovod. Ne vršimo pritisak na Ukrajinu niti joj dajemo rokove da to učini”, rekla je Itkonon.

Istaknula je da je Rusija tijekom protekle četiri godine rata sustavno uništavala energetsku infrastrukturu u Ukrajini, koja je ulagala i ulaže nadljudske napore da to uz pomoć država članica EU-a popravi kako bi, koliko je moguće, osigurala normalnu opskrbu energijom.