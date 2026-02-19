Obavijesti

News

Komentari 0
KRIZA U OPSKRBI

Europska komisija hitno saziva sastanak zbog prekida dotoka nafte Mađarskoj i Slovačkoj

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Europska komisija hitno saziva sastanak zbog prekida dotoka nafte Mađarskoj i Slovačkoj
Omišalj: Postrojenja JANAF-a na otoku Krku | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nakon oštećenja naftovoda Družba, Mađarska i Slovačka traže alternativne pravce opskrbe, uključujući Janaf

Admiral

Europska komisija je najavila u četvrtak da će se sljedeći tjedan održati sastanak koordinacijske skupine za naftu na kojem će se razgovarati o pitanjima opskrbe naftom Mađarske i Slovačke nakon prekida dotoka naftovodom Družba preko Ukrajine.

Naftovod Družba oštećen je u ruskom napadu dronovima 27. siječnja i od tada je prekinuta isporuka nafte Mađarskoj i Slovačkoj. Obje zemlje zatražile su od Hrvatske da dopusti uvoz ruske nafte preko Jadranskog naftovoda (Janaf).

Mađarska optužuje Ukrajinu da je iz političkih razloga prekinula dotok nafte i objavila da prestaje s isporukom dizela Ukrajini sve dok se ne nastavi isporuka putem naftovoda Družba te zaprijetila da će obustaviti i isporuku plina i električne energije.

ISPORUKA RUSKE NAFTE EU traži izlaz iz naftne drame: Družba stoji, Mađarska traži rusku naftu preko Hrvatske
EU traži izlaz iz naftne drame: Družba stoji, Mađarska traži rusku naftu preko Hrvatske

“Trenutačno proučavamo sve te informacije kako bismo procijenili situaciju te smo sazvali za sljedeću srijedu, 25. veljače ad hoc sastanak koordinacijske skupine za naftu na kojem će se razgovarati o posljedicama prekida opskrbe i mogućim alternativama”, rekla je glasnogovornica Komisije Anna Kaisa Itkonen.

Dodala je da je ta koordinacijska skupina, kojom predsjedava Komisija, a čine je stručnjaci iz zemalja članica pravi forum na kojem se može razgovarati sa svim uključenim stranama.

DRUŽBA STOJI Mađarska prijeti Ukrajini: Ako se ne nastavi izvoz ruske nafte neće više dobiti struju i plin
Mađarska prijeti Ukrajini: Ako se ne nastavi izvoz ruske nafte neće više dobiti struju i plin

Itkonen je posebno istaknula da želi razjasniti svoju izjavu koju je dala u ponedjeljak da je Komisija u kontaktu s ukrajinskim vlastima u vezi s vremenskim rasporedom za popravak oštećenog naftovoda.

“Vrlo je važno da se to ne protumači kao da vršimo pritisak na Ukrajinu da popravi naftovod. Ne vršimo pritisak na Ukrajinu niti joj dajemo rokove da to učini”, rekla je Itkonon.

TOMISLAV KLAUŠKI Mađarska, Slovačka, Gruzija... Zašto Milanović posjećuje baš države koje se veže uz Rusiju?
Mađarska, Slovačka, Gruzija... Zašto Milanović posjećuje baš države koje se veže uz Rusiju?

Istaknula je da je Rusija tijekom protekle četiri godine rata sustavno uništavala energetsku infrastrukturu u Ukrajini, koja je ulagala i ulaže nadljudske napore da to uz pomoć država članica EU-a popravi kako bi, koliko je moguće, osigurala normalnu opskrbu energijom.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila
Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!
OZEMPIČKA DRŽAVA

Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!

Novi lijekovi zaustavljaju brojne komplikacije, uštedjeli bi na liječenju naših pacijenata da se toliko ne čeka, kaže endokrinologinja Prašek.
Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'
PRATITE NA 24SATA

Dabro bi otišao iz Sabora, ali uz uvjet. Pljušte reakcije: 'Pomalo sve sliči na španjolske sapunice'

Saborski zastupnik Josip Dabro, nakon skandalozne snimke na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića, najavio je da je spreman dati ostavku u Saboru, ali da za to ima i uvjete...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026