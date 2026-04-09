Europska komisija osudila je izraelske napade na Libanon zbog civilnih žrtava i uništavanja infrastrukture, upozorivši na prijetnju regionalnoj stabilnosti. EU je izrazila solidarnost s Libanonom i podršku smirivanju sukoba
Europska komisija oštro osudila izraelske napade na Libanon koji obilježava dan žalosti
Europska komisija oštro je osudila najnovije napade Izraela na Libanon navodeći da oni predstavljaju prijetnju civilima i regionalnoj stabilnosti, prenosi u četvrtak dpa.
- Oštro osuđujemo nedavne napade koje je Izrael pokrenuo protiv Libanona, a koji su doveli do velikog broja žrtava među civilnim stanovništvom i opsežnog uništavanja civilne infrastrukture, rekao je glasnogovornik Komisije u Bruxellesu u četvrtak.
- Takve radnje predstavljaju vrlo ozbiljnu eskalaciju i neprihvatljivu prijetnju životima civila i regionalnoj stabilnosti. Zato ponovno ističemo potrebu za punim poštivanjem međunarodnog prava i humanitarnog prava, koji zahtijevaju zaštitu civila, dodao je.
Komentari su uslijedili nakon što je više od 200 ljudi ubijeno, a preko 1000 ozlijeđeno u masovnom valu izraelskih zračnih napada u Bejrutu i drugim dijelovima zemlje u srijedu.
Izrael inzistira da Libanon ne bude obuhvaćen američko-iranskim primirjem koje je američki predsjednik Donald Trump najavio kasno u utorak. Libanon u četvrtak obilježava dan žalosti.
- Na ovaj dan žalosti, dopustite mi da i u ime Europske unije izrazim najdublju solidarnost s narodom Libanona", dodao je glasnogovornik Komisije.
- Naše misli su sa žrtvama, njihovim obiteljima i onima koji su pogođeni teškom razinom nasilja, kao i raseljenim osobama koje pate diljem zemlje, izjavio je.
Glasnogovornik je dodao da će EU „nastaviti surađivati s našim partnerima kako bi dala podršku deeskalaciji i održivom prekidu neprijateljstava.
Bruxelles također podržava napore za razoružanje proiranske militantne skupine Hezbolaha u Libanonu, rekao je glasnogovornik, obvezujući se na podršku libanonskoj državi u obrazovanju, digitalizaciji i reformi pravosuđa.
- Naša predanost Libanonu ostaje nepokolebljiva, stojimo uz Libanon i libanonski narod, rekao je glasnogovornik.
