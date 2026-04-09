Europska komisija oštro osudila izraelske napade na Libanon koji obilježava dan žalosti

Europska komisija oštro je osudila najnovije napade Izraela na Libanon navodeći da oni predstavljaju prijetnju civilima i regionalnoj stabilnosti, prenosi u četvrtak dpa.

- Oštro osuđujemo nedavne napade koje je Izrael pokrenuo protiv Libanona, a koji su doveli do velikog broja žrtava među civilnim stanovništvom i opsežnog uništavanja civilne infrastrukture, rekao je glasnogovornik Komisije u Bruxellesu u četvrtak.

POGELDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 06:30 Izraelski udari na Bejrut | Video: 24sata/reuters

- Takve radnje predstavljaju vrlo ozbiljnu eskalaciju i neprihvatljivu prijetnju životima civila i regionalnoj stabilnosti. Zato ponovno ističemo potrebu za punim poštivanjem međunarodnog prava i humanitarnog prava, koji zahtijevaju zaštitu civila, dodao je.

Komentari su uslijedili nakon što je više od 200 ljudi ubijeno, a preko 1000 ozlijeđeno u masovnom valu izraelskih zračnih napada u Bejrutu i drugim dijelovima zemlje u srijedu.

Izrael inzistira da Libanon ne bude obuhvaćen američko-iranskim primirjem koje je američki predsjednik Donald Trump najavio kasno u utorak. Libanon u četvrtak obilježava dan žalosti.

Foto: Raghed Waked

- Na ovaj dan žalosti, dopustite mi da i u ime Europske unije izrazim najdublju solidarnost s narodom Libanona", dodao je glasnogovornik Komisije.

- Naše misli su sa žrtvama, njihovim obiteljima i onima koji su pogođeni teškom razinom nasilja, kao i raseljenim osobama koje pate diljem zemlje, izjavio je.

Glasnogovornik je dodao da će EU „nastaviti surađivati ​​s našim partnerima kako bi dala podršku deeskalaciji i održivom prekidu neprijateljstava.

Foto: Yara Nardi

Bruxelles također podržava napore za razoružanje proiranske militantne skupine Hezbolaha u Libanonu, rekao je glasnogovornik, obvezujući se na podršku libanonskoj državi u obrazovanju, digitalizaciji i reformi pravosuđa.

- Naša predanost Libanonu ostaje nepokolebljiva, stojimo uz Libanon i libanonski narod, rekao je glasnogovornik.

