Europska komisija oštro osudila izraelske napade na Libanon koji obilježava dan žalosti

Piše HINA,
Europska komisija osudila je izraelske napade na Libanon zbog civilnih žrtava i uništavanja infrastrukture, upozorivši na prijetnju regionalnoj stabilnosti. EU je izrazila solidarnost s Libanonom i podršku smirivanju sukoba

Europska komisija oštro je osudila najnovije napade Izraela na Libanon navodeći da oni predstavljaju prijetnju civilima i regionalnoj stabilnosti, prenosi u četvrtak dpa.

Israeli attack on the town of Sharhabil in southern Lebanon Tyre, a city in southern Lebanon, where Israel has intensified its attacks
- Oštro osuđujemo nedavne napade koje je Izrael pokrenuo protiv Libanona, a koji su doveli do velikog broja žrtava među civilnim stanovništvom i opsežnog uništavanja civilne infrastrukture, rekao je glasnogovornik Komisije u Bruxellesu u četvrtak.

- Takve radnje predstavljaju vrlo ozbiljnu eskalaciju i neprihvatljivu prijetnju životima civila i regionalnoj stabilnosti. Zato ponovno ističemo potrebu za punim poštivanjem međunarodnog prava i humanitarnog prava, koji zahtijevaju zaštitu civila, dodao je.

FOTO STRAVA U BEJRUTU Ovo je grad nakon izraelskih napada

Komentari su uslijedili nakon što je više od 200 ljudi ubijeno, a preko 1000 ozlijeđeno u masovnom valu izraelskih zračnih napada u Bejrutu i drugim dijelovima zemlje u srijedu.

Izrael inzistira da Libanon ne bude obuhvaćen američko-iranskim primirjem koje je američki predsjednik Donald Trump najavio kasno u utorak. Libanon u četvrtak obilježava dan žalosti.

Aftermath of an Israeli strike carried out on Wednesday, in Al-Mazraa in Beirut
Foto: Raghed Waked

- Na ovaj dan žalosti, dopustite mi da i u ime Europske unije izrazim najdublju solidarnost s narodom Libanona", dodao je glasnogovornik Komisije. 

- Naše misli su sa žrtvama, njihovim obiteljima i onima koji su pogođeni teškom razinom nasilja, kao i raseljenim osobama koje pate diljem zemlje, izjavio je.

VIDEO TRENUTAK UŽASA Snimili udar na Bejrut: Izrael pokrenuo najveći napad od početka rata

Glasnogovornik je dodao da će EU „nastaviti surađivati ​​s našim partnerima kako bi dala podršku deeskalaciji i održivom prekidu neprijateljstava.

Aftermath of Israeli strike in Al-Mazraa, Beirut
Foto: Yara Nardi

Bruxelles također podržava napore za razoružanje proiranske militantne skupine Hezbolaha u Libanonu, rekao je glasnogovornik, obvezujući se na podršku libanonskoj državi u obrazovanju, digitalizaciji i reformi pravosuđa.

- Naša predanost Libanonu ostaje nepokolebljiva, stojimo uz Libanon i libanonski narod, rekao je glasnogovornik.
 

