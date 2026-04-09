FOTO STRAVA U BEJRUTU Ovo je grad nakon izraelskih napada

U Bejrutu su izraelski zračni napadi u deset minuta usmrtili najmanje 182 osobe, a ranjeno je gotovo 900. Ciljani su položaji Hezbollaha, no pogođena su i civilna naselja, što je izazivalo osude i kritike
Izrael i dalje nastavlja sa žestokim udarima na Libanon, a ovaj val napada pratile su mnogobrojne žrtve.
Libanonski predsjednik Joseph Aoun opisao je napad izraelske vojske na Bejrut kao masakr. U samo deset minuta izvedeno je više od 100 zračnih napada, pri čemu su ciljane gusto naseljene i prometne zone. Prema podacima libanonskog ministarstva zdravstva, poginule su najmanje 182 osobe, a skoro 900 je ranjeno.
Izraelska vojska izjavila je da su napadi bili usmjereni na ciljeve povezane s Hezbollahom, uključujući centre zapovijedanja i kontrolu. Ipak, pogođena su i naseljena područja, zbog čega je velik broj civilnih žrtava. Članak ističe da je teško razumjeti dugoročne strateške ciljeve te taktike.
Čak su i neki izraelski vojni dužnosnici priznali da Hezbollah vjerojatno neće biti potpuno razoružan silom. Konstatira se da intenzitet napada možda neće dovesti do željenog političkog cilja.
Protivnici i pristaše Hezbollaha u Libanonu reagirali su snažno na napade, izražavajući gnjev i osudu Izraela. Mnogi smatraju ove akcije neprihvatljivima i neopravdanim zbog razaranja i stradalih civila. Situacija dodatno produbljuje podjele unutar libanonskog društva.
Napadi su se dogodili u kontekstu rata u regiji i primirja između SAD‑a i Irana, ali Izrael je naglasio da primirje ne obuhvaća Libanon te borbu protiv Hezbollaha. Sukob je doveo do tisuća žrtava i velikog broja ranjenih na obje strane prije novog vala eskalacije. Članak implicira da je ova taktika dio šire vojne i političke strategije koja i dalje izaziva ozbiljne kontroverze.
