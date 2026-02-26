Europska komisija podržala inicijativu za žene kojima je u domovini zabranjen pobačaj

Europska komisija je danas dala zeleno svjetlo inicijativi My Voice, My Choice, ali tako da države članice mogu koristiti postojeći fond EU-a za socijalna pitanja kako bi besplatno omogućile prekid trudnoće ženama koje putuju u druge zemlje Europske unije gdje je pristup sigurnom pobačaju ograničen. Izvršno tijelo EU-a odgovaralo je na kampanju za prava žena „My Voice, My Choice“, koja je predložila osnivanje fonda iz proračuna EU-a za pokrivanje troškova zahvata pobačaja u inozemstvu za žene iz zemalja s gotovo potpunom zabranom, poput Malte i Poljske, ili iz zemalja gdje je pobačaj teško dostupan, poput Italije i Hrvatske, prenosi Reuters.

Prema informaciji inicijative My Voice, My Choice, koju nam je potvrdio i Marko Vešligaj, SDP-ovac i hrvatski europarlamentarac, potpredsjednik Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost u Europskom parlamentu, Europska komisija je danas poslijepodne prihvatila inicijativu koja je prikupila 1,12 milijuna potpisa u cijeloj EU, a traži da se ženama u čijim je matičnim državama pobačaj zabranjen ili teško dostupan, omogući taj zahvat negdje drugdje, u državama u kojima prepreka za to nema.

Iako se Europska komisija nije obvezala na uspostavu novog instrumenta financiranja, kako je inicijativa tražila, navela je da države članice mogu koristiti ili preraspodijeliti sredstva iz postojećeg socijalnog fonda EU-a kako bi na dobrovoljnoj osnovi omogućile pristup sigurnom pobačaju.

- Države koje se za to odluče moći će iz fonda EU-a za socijalna pitanja aktivirati sredstva za legalan i siguran pobačaj žena koje dolaze iz drugih država EU, u kojima pobačaj nije dozvoljen, ili je teško dostupan, potvrdio je Vešligaj. Primjerice, žena s Malte, na kojoj je pobačaj zabranjen, moći će ga, ako se Italija na to odluči, obaviti u Italiji, pri čemu će se Italiji iz fonda solidarno pokrivati trošak, a ženi pak "pokriti" i putni trošak, odnosno noćenje.

Ti detalji tek trebaju biti utvrđeni.

Zagreb: Konferencija za medije inicijative My Voice My Choice | Foto: Patricija Flikac/PIXSELL

- Sad je sve na državama članicama, koje će se odlučiti solidarno pomagati ženama iz država u kojima je pobačaj nedostupan, ili teško dostupan. Države koje imaju iole civiliziranu vlast, trebale bi to aktivirati, kaže europarlamentarac.

Države mogu koristiti Europski socijalni fond plus, ako je to u skladu s njihovim nacionalnim zakonodavstvom, za pružanje takve potpore. Taj fond raspolaže proračunom od 142,7 milijardi eura i uglavnom se koristi za potporu zapošljavanju i socijalnim uslugama.

Na Malti je pobačaj dozvoljen samo ako je neposredno ugrožen život žene, iznimka nisu ni trudnoće uzrokovane silovanjem ili incestom, kao ni fetalne anomalije ploda. I Poljska ima iznimno restriktivan zakon, jer je pobačaj dopušten samo ako je trudnoća rezultat silovanja ili incesta, ili ako u trudnoći postoji rizik za trudnicu. Čak oko 20 milijuna žena u Europi nema pristup sigurnom i zakonitom pobačaju. Inicijativa My Voice My Choice ne traži izmjenu nacionalnih zakona o pobačaju, to ostaje u nadležnosti svake zemlje, traži samo da ženama pobačaj bude dostupniji izvan matične države, u kojoj je zabranjen ili teže dostupan. Smatra da je uspostavljanjem novog meganizma moguće smanjiti broj nesigurnih pobačaja, i pomoći ženama koje si pobačaj u inozemstvu ne mogu priuštiti.

Pobačaj na zahtjev žene je u Hrvatskoj dozvoljen, reguliran Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece iz 1978. Obavlja se do isteka 10. tjedna od začeća, odnosno 12. tjedna od prvog dana zadnje menstruacije, a moguć je i nakon toga ako je ugroženo zdravlje žene, ili fetus ima smrtonosnu anomaliju, o čemu onda odlučuje komisija.

Cijena pobačaja u Hrvatskoj je oko 300 eura, ali ga oko 60 posto liječnika u bolnicama odbija raditi zbog priziva savjesti, zbog čega i naše žene odlaze van na zahvat.

Svaka država članica EU koja to želi, i kojoj domaći zakon dopušta abortus, mogla bi pružati uslugu sigurnog i legalnog prekida trudnoće u skladu sa svojim domaćim zakonima svakome tko nema pristup sigurnom i zakonitom pobačaju u vlastitoj zemlji. Hipotetski, to bi mogla odlučiti i Hrvatska no malo je vjerojatno, budući da su europarlamentarci naše, vladajuće desnice, lani glasali protiv inicijative, dvoje ih je bilo suzdržano, a ljevica je inicijativu podržala. Imamo i puno liječnika u bolnicama koji zahvat ne žele izvoditi no, opet hipotetski, žene iz drugih zemalja u Hrvatskoj bi mogli primati liječnici koji zahvat izvode.

Inicijativu je, kako doznajemo, svojim emotivnim pismom podržala i Zagrepčanka Mirela Čavajda koja je 2022. na pobačaj morala u Sloveniju. Poziva Europsku komisiju da usvoji inicijativu i ženama diljem Europe zajamči siguran i dostupan pobačaj. Prethodno je, lani u prosincu, Čavajda u Bruxellesu saslušana uoči parlamentarnog glasanja o inicijativi.

Kad je bila u šestom mjesecu trudnoće, na fetusu je otkriven smrtonosni tumor na mozgu, zbog kojeg dijete ne bi preživjelo porod. Odlučila je prekinuti trudnoću jer su se, dodatno, s vremenom mogle pojaviti i nove komplikacije - sepsa, krvarenje i slično - u slučaju smrti bebe u maternici. Naše su bolnice Čavajdu odbile za pobačaj uz objašnjenje kako zakon ne dopušta tako kasni prekid trudnoće pa je nakon brojnih peripetija i odugovlačenja na zahvat otišla u Sloveniju.

Inicijativu je u Hrvatskoj svojim potpisom podržalo gotovo 66 tisuća građana, puno više nego u nekim drugim manjim državama. Sličan broj potpisa dali su Finci, a ukupno je u cijeloj EU inicijativu potpisalo 1,12 milijuna građana. U Sloveniji, iz koje je inicijativa potekla 2024., potpisalo je gotovo 60 tisuća građana.

My Voice, My Choice pruža priliku ženama da im život bude sigurniji i bolji, bez obzira u kojim se uvjetima nalaze, poručuju iz inicijative. Nedostupnost pobačaja u mnogim dijelovima Europe ne samo da dovodi žene u opasnost od tjelesnih ozljeda, nego i uzrokuje pretjerano financijsko i psihološko opterećenje na žene i obitelji, često u marginaliziranim zajednicama koje si to najmanje mogu priuštiti. Dodaju da tretiranje reproduktivne skrbi kao luksuza ne dovodi do smanjenja broja pobačaja nego do toga da žene traže nesigurne pobačaje.

"Nebrojeni životi i egzistencije su uništeni, poremećeni i izgubljeni zbog nedostupnosti sigurnog pobačaja. To se mora zaustaviti. Ovom europskom građanskom inicijativom krenut ćemo prema pravednijoj politici koja naše europske vrijednosti odražava na suosjećajniji i konkretniji način", napominju.