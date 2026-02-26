Europska komisija odlučuje o pobačaju izvan matične države. 20 milijuna žena nema pristup!

Europska komisija danas bi trebala odlučiti hoće li podržati građansku inicijativu My Voice My Choice koja je širom EU prikupila 1,12 milijuna potpisa, a traži da se ženama u čijim je matičnim državama pobačaj zabranjen ili teško dostupan, omogući taj zahvat negdje drugdje, u državama u kojima prepreka za to nema. Bude li odluka Komisije pozitivna, to bi u praksi moglo značiti da žena u čijoj je zemlji pobačaj zabranjen, primjerice iz Poljske ili sa Malte, na zahvat otputuje u neku drugu EU državu, gdje je on dostupan - legalan i siguran, i tamo ga obavi besplatno, ili uz olakšani trošak.

Države koje bi te žene primale na pobačaj zbog svoje bi solidarnosti dobivale financijsku potporu EU-a.

Budu li za to osigurana dovoljna sredstva iz EU, ideja je da se ženama pokriju i ostali troškovi, boravka i/ili puta. Još ništa nije definirano, bit će tek ako Komisija prihvati inicijativu, i donese financijski plan. Inicijativa od Europske komisije traži da, u duhu solidarnosti, predloži financijsku potporu državama članicama koje bi mogle provoditi sigurne prekide trudnoće za građanke u Europi koje još uvijek nemaju pristup sigurnom i zakonitom pobačaju.



Na Malti je pobačaj dozvoljen samo ako je neposredno ugrožen život žene, iznimka nisu ni trudnoće uzrokovane silovanjem ili incestom, kao ni fetalne anomalije ploda. I Poljska ima iznimno restriktivan zakon, jer je pobačaj dopušten samo ako je trudnoća rezultat silovanja ili incesta, ili ako u trudnoći postoji rizik za trudnicu. Čak oko 20 milijuna žena u Europi nema pristup sigurnom i zakonitom pobačaju. Inicijativa My Voice My Choice ne traži izmjenu nacionalnih zakona o pobačaju, to ostaje u nadležnosti svake zemlje, traži samo da ženama pobačaj bude dostupniji izvan matične države, u kojoj je zabranjen ili teže dostupan. Smatra da je uspostavljanjem novog meganizma moguće smanjiti broj nesigurnih pobačaja, i pomoći ženama koje si pobačaj u inozemstvu ne mogu priuštiti.

Pobačaj na zahtjev žene je u Hrvatskoj dozvoljen, reguliran Zakonom o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece iz 1978. Obavlja se do isteka 10. tjedna od začeća, odnosno 12. tjedna od prvog dana zadnje menstruacije, a moguć je i nakon toga ako je ugroženo zdravlje žene, ili fetus ima smrtonosnu anomaliju, o čemu onda odlučuje komisija.

Cijena pobačaja u Hrvatskoj je oko 300 eura, ali ga oko 60 posto liječnika u bolnicama odbija raditi zbog priziva savjesti, zbog čega i naše žene odlaze van na zahvat.

Ako Europska komisija donese pozitivnu odluku o inicijativi, svaka država članica EU koja to želi, i kojoj domaći zakon dopušta abortus, mogla bi pružati uslugu sigurnog i legalnog prekida trudnoće u skladu sa svojim domaćim zakonima svakome tko nema pristup sigurnom i zakonitom pobačaju u vlastitoj zemlji. Hipotetski, to bi mogla odlučiti i Hrvatska no malo je vjerojatno, budući da su europarlamentarci naše, vladajuće desnice, lani glasali protiv inicijative, dvoje ih je bilo suzdržano, a ljevica je inicijativu podržala. Imamo i puno liječnika u bolnicama koji zahvat ne žele izvoditi no, opet hipotetski, žene iz drugih zemalja u Hrvatskoj bi mogli primati liječnici koji zahvat izvode.

Inicijativu je, kako doznajemo, svojim emotivnim pismom podržala i Zagrepčanka Mirela Čavajda koja je 2022. na pobačaj morala u Sloveniju. Poziva Europsku komisiju da usvoji inicijativu i ženama diljem Europe zajamči siguran i dostupan pobačaj. Prethodno je, lani u prosincu, Čavajda u Bruxellesu saslušana uoči parlamentarnog glasanja o inicijativi.

Kad je bila u šestom mjesecu trudnoće, na fetusu je otkriven smrtonosni tumor na mozgu, zbog kojeg dijete ne bi preživjelo porod. Odlučila je prekinuti trudnoću jer su se, dodatno, s vremenom mogle pojaviti i nove komplikacije - sepsa, krvarenje i slično - u slučaju smrti bebe u maternici. Naše su bolnice Čavajdu odbile za pobačaj uz objašnjenje kako zakon ne dopušta tako kasni prekid trudnoće pa je nakon brojnih peripetija i odugovlačenja na zahvat otišla u Sloveniju.

- Teško je predvidjeti što će Komisija odlučiti, nadamo se pozitivnom ishodu. Dostupnost pobačaja nije pitanje svjetonazora, nego zdravlja, sigurnosti i dostojanstva. Europska komisija sad odlučuje o daljnjim koracima i zakonodavnim mjerama koje bi osigurale jednake standarde u cijeloj Uniji. Devet europskih zemalja: Austrija, Estonija, Finska, Francuska, Luksemburg, Poljska, Slovenija, Španjolska i Švedska nedavno su potpisale pismo kojim traže od Europske komisije pozitivan odgovor vezan za ovu inicijativu. Hrvatska nije među potpisnicima pisma, kaže za 24sata Marko Vešligaj, SDP-ovac i hrvatski europarlamentarac, potpredsjednik Odbora za prava žena i rodnu ravnopravnost u Europskom parlamentu.

Mirela Čavajda je podržala inicijativu koja traži pobačaj dostupan svim ženama u EU koje kod kuće ne mogu pobaciti legalno ili bez prepreka poput priziva |

Mirela Čavajda je podržala inicijativu koja traži pobačaj dostupan svim ženama u EU koje kod kuće ne mogu pobaciti legalno ili bez prepreka poput priziva

Činjenica da Hrvatska nije među potpisnicima tog pisma je razočaravajuća i šalje jasnu poruku našim sugrađankama, dodaje.

- Pisao sam premijeru Andreju Plenkoviću i povjerenici Dubravki Šuici sa zamolbom da Hrvatska podrži ovaj zahtjev, međutim odgovor nisam dobio. Podsjećam i da se u Hrvatskoj suočavamo s ozbiljnim problemima u pristupu ovoj zdravstvenoj usluzi. Čak 60 posto ginekologa se poziva na priziv savjesti, dok ih je u Sloveniji oko tri posto. Prema posljednjim istraživanjima, 75 posto građana/ki Hrvatske podržava pravo na izbor te stoga postavljam pitanje: zašto Vlada Republike Hrvatske ne reagira?, pita Vešligaj.

Inicijativu je u Hrvatskoj svojim potpisom podržalo gotovo 66 tisuća građana, puno više nego u nekim drugim manjim državama. Sličan broj potpisa dali su Finci, a ukupno je u cijeloj EU inicijativu potpisalo 1,12 milijuna građana. U Sloveniji, iz koje je inicijativa potekla 2024., potpisalo je gotovo 60 tisuća građana.

My Voice, My Choice pruža priliku ženama da im život bude sigurniji i bolji, bez obzira u kojim se uvjetima nalaze, poručuju iz inicijative. Nedostupnost pobačaja u mnogim dijelovima Europe ne samo da dovodi žene u opasnost od tjelesnih ozljeda, nego i uzrokuje pretjerano financijsko i psihološko opterećenje na žene i obitelji, često u marginaliziranim zajednicama koje si to najmanje mogu priuštiti. Dodaju da tretiranje reproduktivne skrbi kao luksuza ne dovodi do smanjenja broja pobačaja nego do toga da žene traže nesigurne pobačaje.

"Nebrojeni životi i egzistencije su uništeni, poremećeni i izgubljeni zbog nedostupnosti sigurnog pobačaja. To se mora zaustaviti. Ovom europskom građanskom inicijativom krenut ćemo prema pravednijoj politici koja naše europske vrijednosti odražava na suosjećajniji i konkretniji način", napominju. 