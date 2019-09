Europska prijestolnica kulture: Predstavili program za 2020.

Ovaj prvi, od sedam u nizu, programski je pravac koji ima najveću dimenziju jer neposredno povezuje domaće zajednice i ljude tj. kulture s onima iz europskih gradova. Osim što promovira sveeuropsku kulturu, također pridonosi ispoljavanju svih sredina koje obuhvaća, što je izrazito važno, pogotovo za manje sredine jer na ovaj način dobivaju inicijaciju ozbiljnog i trajnog pokretanja različitih kultura - kazao je riječki gradonačelnik Vojko Obersnel na današnjem predstavljanju programskog pravca 27 susjedstava Rijeke 2020 - Europske prijestolnice kulture.

Naziv programa simbolički se referira na 27 zemalja EU koje čine europsko susjedstvo Hrvatske.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL



Na taj će se način 27 naših gradova, gradića i otoka od Mošćeničke drage, preko Opatije i Crikvenice do Krka, Raba, Gorskog Kotara povezati s 27 organizacija, gradova ili mjesta iz EU ( od Njemačke, Češke, Italije, Austrije, Mađarske do Finske, Danske, Latvije...).



- Programi su raznovrsni, bit će svega, od jednostavnih kino projekcija do promoviranja glazbe, obrazovanja, hrane, ekologije do prirodnih ljepota. Svaka sredina odabrala je ono što je na neki način predstavlja ili što želi promovirati, a samim time i poticati ljude da se uključe u razvoj i kreiranje sveopćeg duha kulture. Što je najbolje, to je nešto što će povezati ljude na platformi društvenih vrijednosti te ostati trajno - pojasnila je pročelnica kultu PG županije Sonja Šišić.



Okupljanjem 27 susjedstva diljem PG županije te njihovim povezivanjem sa susjedstvima 27 zemalja članica EU spajaju se suradnja i razmjena iskustava, običaja i svakodnevice stanovnika otoka, obale, zaleđa, gorja, grada Rijeke i Europe.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL



- Povezivanje naših s europskim gradovima birano je po istosti ili pak različitosti gradova pa su tako tako npr. Grobnički dondolaši spojeni sa zvončarima iz Immenstada (Njemačka), Sveučilišni Kampus na Trsatu s Trstom, koji u 2020. nosi prestižnu titulu Europske prijestolnice znanosti, Mrkopalj s Ciprom, koji je inspiraciju našao u ovdašnjoj Školi mira, Malinsku i njene mlade okupljene u projektu Posoljena pluća (pri čemu mještani i gosti sade nova stabla i educiraju o prirodi) s Bilbaom (Španjolska), a biti će i jedno ekskluzivno povezivanje riječkog kvarta Turnić sa svemirom pri čemu će se ekipa Turnić Mlaka we have a problem, na pet minuta spojiti s međunarodnom svemirskom postajom (ISS)... - rekla je glavna voditeljica programa Branka Cvjetičanin.



Dodala je kako je vrlo bitan i proces izgradnje programa za 2020. jer za njegove sudionike i susjedstva u kojima žive i djeluju donosi i specifičnu dimenziju rasta i osnaživanja u području kulture i društvenog angažmana oko pojedinačnih bitnih tema. Lokalne zajednice u udaljenim i urbanim i ruralnim područjima postaju mjesta kulturnih događanja, a zahvaljujući ostvarivanju međusobnih suradnji, razvijaju se vrijednosti dobrih međuljudskih odnosa te kreira atmosfera učenja i uživanja na različitostima.

- Države Unije okupljene su oko istih ciljeva promicanja mira, vrijednosti i dobrobiti svojih građana kojima se jamči sloboda, sigurnost i pravda bez unutarnjih granica. Potiče se održivi razvoj, konkurentno tržište s punom zaposlenosti i društvenim napretkom. Štiti se okoliš i bori protiv socijalne isključenosti i diskriminacije. zemlje članice obvezale su se na promicanje znanosti i tehnologije, jačanje ekonomskog, socijalnog i teritorijalnog zajedništva, kao i na solidarnost među državama članicama. Sve zemlje poštuju bogatu kulturnu i jezičnu raznolikost Europe. To je kontekst i vrijednosti po kojima se kreira program za 2020. u okviru programskog pravca projekta EU prijestolnice kulture - zaključeno je na današnjem prvom od sedam programa.

Tema: Hrvatska