UZOR AUSTRALIJA

Europska unija: Kreće rasprava o minimalnoj dobi za pristup društvenim mrežama

Piše HINA,
Foto: DADO RUVIC/REUTERS

Ursula von der Leyen je pohvalila odluku Australije koja je prva u svijetu uvela zabranu pristupa društvenim mrežama mlađima od 16 godina

Nakon što je nedavno Komisija pokrenula raspravu o minimalnoj dobi za pristup društvenim mrežama, Europsko vijeće je u svojim zaključcima naglasilo važnost zaštite maloljetnika, između ostaloga putem digitalne punoljetnosti.  “Europsko vijeće naglašava važnost zaštite maloljetnika, među ostalim putem digitalne punoljetnosti za pristup društvenim medijima, uz poštovanje nacionalnih nadležnosti”, kaže se u zaključcima koje su čelnici država članica usvojili na svom samitu u četvrtak.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nedavno se zauzela za uvođenje minimalne dobi na razini EU-a za pristup društvenim mrežama. Pritom

 Prošli tjedan zastupnici Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta usvojili su izvješće u kojem se traži “minimalnu digitalnu dob od 16 godina za pristup društvenim mrežama, platformama za dijeljenje videa”, osim ako to roditelji ne odobre, te minimalnu dob od 13 godina za pristup bilo kojoj društvenoj mreži. Slijedom zaključaka Europskog vijeća, Komisija bi trebala izići s konkretnim prijedlogom o uvođenju digitalne punoljetnosti.

